Trezzi confermato segretario della Lega

Il congresso cittadino ha definito anche il nuovo direttivo, composto da Elisabetta Viganò, Luca Lofrano, Paolo De Santis e Fabio Longoni. Sicurezza, decoro urbano e tutela del territorio le priorità

Edoardo Trezzi rieletto per acclamazione segretario della Lega di Seregno. Nella serata di lunedì 22 giugno il congresso cittadino ha definito anche il nuovo direttivo, composto da Elisabetta Viganò, consigliera comunale ed ex consigliera provinciale, Luca Lofrano, coordinatore della Lega Giovani Seregno, Paolo De Santis e Fabio Longoni.

Trezzi resta segretario della Lega Seregno

Una squadra rinnovata, radicata sul territorio e pronta a continuare il lavoro portato avanti in questi anni, per dare nuova forza alla Lega Seregno e contribuire al rilancio del Centrodestra locale. “Ringrazio tutti i militanti per la fiducia – dichiara Edoardo Trezzi, unico candidato – Essere rieletto per acclamazione è per me un grande onore e una responsabilità. In questi anni abbiamo lavorato con serietà, stando tra la gente, raccogliendo segnalazioni, portando temi veri al centro del dibattito cittadino. Ora vogliamo fare un passo in più”.

“Sicurezza, decoro urbano e tutela del territorio”

Tra gli obiettivi principali del nuovo corso dare vera voce al gruppo giovanile nato negli scorsi mesi nella sezione, “una risorsa importante per la città e per il movimento, con energie nuove, idee fresche e la volontà di affrontare i temi che riguardano le nuove generazioni”. Le priorità del Carroccio restano “sicurezza, decoro urbano, sostegno al commercio locale, attenzione ai quartieri, difesa delle tradizioni e dell’identità cittadina, oltre ad ascolto dei giovani, servizi efficienti e tutela del territorio”. Il nuovo direttivo punta a rafforzare “il ruolo della sezione come punto di riferimento per cittadini, commercianti, famiglie e giovani, costruendo un percorso aperto, partecipato e radicato nella comunità”.

“Vogliamo parlare dei problemi reali”