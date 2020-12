Tutto pronto per i nuovi buoni spesa

I nuovi buoni spesa ideati dal Comune di Seveso sono pronti per essere erogati alla cittadinanza

La definizione dei buoni spesa

Nell’ambito del piano di riparto delle risorse messe a disposizione a livello nazionale, al Comune di Seveso sono stati assegnati 125.811,42 euro. L’Amministrazione comunale ha destinato l’importo all’acquisizione di buoni spesa

(cartacei o virtuali con carte prepagate) per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso i punti vendita locali che si rendano disponibili a seguito di apposito avviso già pubblicato all’Albo Pretorio, garantendo, ove possibile, la libera scelta del beneficiario. Gli esercizi aderenti all’iniziativa saranno a breve inseriti in un apposito elenco pubblicato sul portale comunale.

Tale misura straordinaria e urgente dev’essere destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19” e di “quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”. Pertanto, i Servizi sociali individueranno i destinatari e l’entità del contributo in applicazione dei requisiti per l’accesso e dei criteri stabiliti in apposito avviso pubblico, redatto secondo le indicazioni condivise dall’Assemblea dei Sindaci

dell’Ambito di Seregno, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

– Il 50% delle risorse sarà destinato al sostegno alimentare di famiglie in difficoltà economica che attestino la propria condizione di disagio attraverso la certificazione Isee ordinaria; l’altro 50% delle risorse sarà destinato al sostegno alimentare di famiglie in difficoltà economica che attestino la propria condizione di disagio con certificazione Isee corrente, strumento più rispondente a dare evidenza a ricadute di reddito da lavoro insorte nel breve periodo;

– Il richiedente (al massimo uno per nucleo familiare) dovrà avere la residenza nel Comune di Seveso

– I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo;

– Bisognerà essere in condizione di urgente bisogno alimentare, da autocertificare con il modulo di domanda;

– Sarà necessario avere un Isee ordinario o corrente, valido per l’annualità 2020 o 2021 e senza difformità/omissioni rilevate da parte dell’Agenzia delle Entrate o in fase di controllo anagrafico, pari o inferiore a 15mila euro.

Il buono spesa, erogato “una tantum”, a favore del nucleo familiare sarà di 100 euro per un componente, di 200 euro per due componenti.

TORNA ALLA HOME PAGE