Un consigliere comunale di Cesano Maderno in Anci Lombardia Giovani

Il consigliere comunale Manuel Tarraso di Cesano Maderno, 30 anni, entra in Anci Giovani Lombardia. Lo ha deciso l'assemblea regionale di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Giovani, che nei giorni scorsi, a Milano, ha eletto il nuovo Coordinamento per il triennio 2021-2023.

Queste le sue prime parole:

"Sono onorato di poter far parte di questo gruppo di amministratori pubblici e di rappresentare il territorio della provincia di Monza e della Brianza. Tanti sono i temi su cui avremo modo di lavorare, in particolar modo quelli legati alle risorse del Pnrr per il rilancio economico e sociale dell’Italia nel post pandemia. In questi anni ho avuto il piacere di partecipare a diversi seminari formativi organizzati da Anci e Publica - Scuola Anci per giovani amministratori. L'elezione nel Coordinamento regionale rappresenta per me un nuovo traguardo e un nuovo stimolo. Sono certo che sarà l'ennesima occasione per confrontarmi con persone motivate e acquisire nuove competenze da mettere al servizio anche di Cesano Maderno".