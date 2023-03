Un nuovo polo dell'infanzia da oltre 4 milioni di euro

Una valanga di soldi provenienti dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e un polo dell’infanzia nuovo di zecca, da oltre 4,4 milioni di euro, pronto ad accogliere i piccoli della fascia zero/sei anni che verrà realizzato se l’Amministrazione comunale di Sulbiate guidata da Carla Della Torre riuscirà a rispettare le tempistiche ristrette per la stesura del progetto esecutivo e l’aggiudicazione dei lavori.

Un progetto rivoluzionario

Un progetto ambizioso e rivoluzionario che proietta Sulbiate nel futuro se si pensa che il paese attualmente ha circa 4mila abitanti e il nuovo polo scolastico sarebbe pronto a far fronte ad un aumento della popolazione di altre 3mila unità.

"Nelle scorse settimane il Ministero ha rimosso la riserva sul nostro progetto di realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia e di un nido accanto all’attuale plesso scolastico, questo significa che abbiamo il via libera per realizzare l’opera - ha sottolineato il vicesindaco Guglielmo Stucchi durante l’ultimo Consiglio comunale - Abbiamo pensato ad una struttura sovradimensionata rispetto alle nostre attuali esigenze e per questo motivo il Ministero ci aveva chiesto delucidazioni. Noi abbiamo risposto che il paese è in costante crescita dal punto di vista del numero degli abitanti. Inoltre siamo pronti ad accogliere anche bimbi dei paesi vicini. Penso soprattutto alla vicina Aicurzio. Abbiamo previsto circa un centinaio di posti per la materna e una cinquantina per il nido. Mediamente abbiamo un trend di circa 30 nuovi nati ogni anno. Con questa nuova struttura saremmo tranquilli per molti anni, fino a quando Sulbiate non supererà gli 8mila abitanti. Abbiamo assegnato gli incarichi per la progettazione; entro metà marzo il progetto andrà in gara alla Cuc (Centrale unica di committenza, ndr). Pensiamo che migliorare i servizi del nostro paese serva per attrarre nuove famiglie dai paesi vicini".

Verrà realizzato accanto all'istituto comprensivo

Ricordiamo che attualmente Sulbiate non è dotata di strutture pubbliche sia per il nido che per la scuola dell’infanzia; i servizi attivi sul territorio sono l’asilo nido privato «Ninna Nanna» che ospita 20 posti e la scuola dell’infanzia San Giuseppe, parrocchiale, che ospita 4 sezioni con 77 bimbi).

L’area di intervento si trova di fronte alla scuola primaria, al centro sportivo e all’area verde che accoglie da qualche anno gli orti urbani. E’ circondata da una rete di ciclabili e marciapiedi e al tempo stesso è servita da un parcheggio e una nuova viabilità, che consentono il raggiungimento dell’edificio in sicurezza sia con l’automobile che con mezzi di mobilità dolce.

"La comunità cresce se ha radici forti"

"È un progetto che completa l'offerta educativa sul nostro territorio - ha continuato Stucchi - La nostra politica è di affiancare le giovani famiglie garantendo servizi e spazi di crescita sin dai primi anni. Una comunità cresce se si hanno delle radici forti ed è compito degli amministratori creare i luoghi dove le famiglie si sentano sempre parte della comunità. Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Vero, ora più che mai. L'accompagnamento alla crescita di una nuova famiglia è la base per ricostruire il tessuto sociale di ogni comunità. La nostra società è caratterizzata da legami deboli e dalla mancanza di tempo da dedicare alle relazioni. Per questo motivo dobbiamo costruire certezze e dare gli strumenti necessari perché nessuno deve rimanere indietro".

I numeri

Gli spazi interni ed esterni ipotizzati per il polo scolastico sono comunicanti attraverso ampie vetrate in modo da creare una relazione con l’ambiente naturale circostante. Inoltre, gli ambienti sono disposti in modo da permettere soluzioni flessibili in base alle necessità e garantire un’autonomia e un utilizzo anche extrascolastico, per creare un ambiente per la condivisione di eventi e manifestazioni aperti anche al territorio. D’altronde i dati sulla natalità a Sulbiate, dal 2016 ad oggi, parlano chiaro. Nella fascia dagli 0 ai 2 anni troviamo: 34 nati nel 2021 e 36 nell’anno precedente. Invece nella fascia dai 3 ai 6 anni troviamo: 34 bambini nel 2019, 42 nel 2018, 42 nel 2017 e 43 nel 2016.