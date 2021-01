Le deiezioni canine? Le raccoglie un robot

Un robot da giardino riconvertito in macchinario per ripulire marciapiedi e piste ciclabili dalle deiezioni canine abbandonate. E, soprattutto, per contrastare l’inciviltà dei padroni dei cani.

E’ questa l’idea, per certi versi provocatoria, alla quale sta lavorando il primo cittadino di Aicurzio Matteo Baraggia.

Cittadini maleducati

Il sindaco, stanco di ricevere le proteste per gli escrementi disseminati per colpa dei padroni incivili, nei giorni scorsi ha fatto la voce grossa sui social , bacchettando i suo i concittadini per i comportamenti maleducati che tengono quando sono a passeggio con il loro amato amico a quattro zampe.

“Visto che i cittadini non ascoltano i ripetuti avvisi di senso civico proporrò ai consiglieri comunali di attrezzare il Comune di questo robot per pulire giardini pubblici e aiuole, sperando di poterlo utilizzare su ciclabili e marciapiedi”, ha scritto il sindaco Baraggia, allegando l’immagine del macchinario.

