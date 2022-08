Una targa in ricordo di Gino Strada, apposta nel corso di una cerimonia alla quale sarà presente anche la moglie Simonetta Gola

L'omaggio a Gino Strada

Una targa nel Parco di Villa Borgia per ricordare l’indimenticabile figura di Gino Strada, lo storico fondatore di Emergency scomparso ormai un anno fa, il 13 agosto del 2021, a Rouen. Al suo fianco crescerà anche una piccola quercia, simbolo di tenacia e di crescita dalla terra.

Sabato 10 settembre, alle 10, presso il Parco di Villa Borgia a Usmate Velate si terrà l’inaugurazione ufficiale della targa in memoria di Gino Strada, patrocinata dal Comune che ha accolto la richiesta avanzata dal gruppo di Usmate Velate di Emergency e dal Circolo Gaia Legambiente.

La cerimonia vedrà la presenza della moglie Simonetta Gola che ricorderà la figura Strada, ripercorrendo la sua vita spesa per gli altri. Per questa ragione, sulla targa è stata incisa una delle frasi che hanno reso celebre Gino Strada: “I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi”.

Al contempo, nei pressi di Villa Borgia è prevista l’esposizione del dipinto del pittore Bruno Freddi dedicato al fondatore di Emergency.

I motivi della scelta