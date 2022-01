Covid-19 e conseguenze

La proposta del consigliere Raffaele Di Staso di Passione Civica sarà messa ai voti nel prossimo Consiglio comunale.

"Apriamo a Cesano Maderno uno sportello psicologico". La proposta del consigliere Raffaele Di Staso sarà messa ai voti nel prossimo Consiglio comunale.

Uno sportello psicologico per i cittadini

"Andare dallo psicologo non può e non deve essere considerato un lusso, in particolare in un periodo come questo dove l’esigenza, a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni, è diffusa - spiega Raffaele Di Staso, capogruppo di Passione Civica in Consiglio comunale - Eppure nell'ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento è sparito il bonus psicologo, nonostante le richieste di terapie (soprattutto da parte dei più giovani) siano aumentate".

Le proposte del consigliere

Per questo motivo il consigliere comunale ha protocollato una mozione che si discuterà nel prossimo Consiglio comunale. Il documento chiede di impegnare il sindaco e la Giunta a muoversi in tre direzioni e, in particolare, "a istituire uno sportello psicologico per i cittadini di Cesano che possa garantire a chiunque quantomeno un primo accesso alle terapie (ad esempio, all’interno dello sportello di prossimità Luci sorridenti aperto da poco in Municipio)"; ad avviare un progetto dedicato ai giovani in età scolastica, "in coordinamento con le scuole" e a valutare la possibilità "di istituire lo psicologo di base a Cesano", con le stesse modalità con cui le famiglie possono accedere al medico o al pediatra, e a farsi promotori presso le sedi competenti del progetto (ad esempio in Regione Lombardia).