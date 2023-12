Uno studio per incrementare i posti letto all'ospedale di Desio. Il Consiglio regionale approva la proposta di Gigi Ponti (Pd) in sede di bilancio: "Primo passo avanti"

Dopo tre giorni di discussione, Il Consiglio regionale ha approvato il Bilancio 2024-2026. Il consigliere del Pd Gigi Ponti però valuta positivamente solo l'impegno preso dalla Regione ad aumentare i posti letto dell'ospedale di Desio.

"Nonostante le nostre battaglie, la maggioranza ha optato per approvare una legge di bilancio (Pdl 34 ndr) fatta di tagli e bocciature su temi fondamentali per il territorio: una scelta inopportuna per la quale continueremo a battaglia. L’unica nota positiva è quella con la quale il Consiglio regionale, con 57 voti favorevoli dopo aver riformulato il mio Odg sull’ospedale di Desio, si impegnerà a trovare dei fondi utili per uno studio finalizzato ad incrementare i posti letto”.

L’ospedale di Desio sarà dunque al centro dì un’analisi per incrementare i posti letto, con l’obiettivo di innalzare la media provinciale dagli attuali 0,9 a 1,4 posti letto ogni mille abitanti:

Conclude Ponti:

“Per il resto, con una scelta del tutto incomprensibile, la Giunta ha chiesto alla maggioranza di non approvare Ordini del giorno che avessero valenza territoriale, questo significa tagliare servizi e progetti fondamentali per il nostro territorio: la costituzione del parco fluviale del Seveso, la riorganizzazione dei parchi brianzoli e la ciclabile della Milano Meda, per ora non vedranno la luce. Ma continuerò a lavorare con i colleghi che ci staranno, per dare un senso concreto alla rappresentanza dedicata al nostro territorio, la Brianza".