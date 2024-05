Urbanistica e Pgt "scaldano" la serata di confronto tra i due candidati sindaco a Giussano

E' stata una serata di confronto pubblico molto seguita, quella che si è svolta a Giussano, mercoledì sera, per il faccia a faccia tra i due candidati sindaci, Marco Citterio, indaco uscente del centro destra e Pierluigi Elli , segretario cittadino del Pd, espressione del centro sinistra.

Il faccia a faccia

Il faccia a faccia che si è svolto mercoledì sera in sala consiliare, organizzato dal Giornale di Carate è stato ricco di tanti spunti politici e occasioni per far conoscere ai cittadini i programmi elettorali, ma soprattutto per rendere chiaro ai presenti le diverse posizioni su temi molto sentiti dai due sfidanti, Marco Citterio, sindaco uscente e Pierluigi Elli.

Diversi spunti di confronto

I candidati, espressione del centro destra e del centro sinistra si sono confrontati su urbanistica, Pgt, centro storico, opere pubbliche, interventi per contenere i danni provocati dal maltempo e altre tematiche di politica. Buona la partecipazione del pubblico.

Temi caldi Urbanistica e Pgt

Ha moderato l'incontro il direttore del Giornale di Carate, Sergio Nicastro che ha sottoposto ai due giussanesi in corsa per le prossime Amministrative diverse domande e la possibilità anche di farsi una domanda a vicenda. Tema "caldo" del confronto è stato quello legato all'urbanistica e al Piano di governo del territorio, occasione per entrambe di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Si è discusso del centro del fresco Iperal che si sta realizzando sul territorio al confine con Arosio, dell'immobile abbandonato in piazza San Giacomo, del parco urbano, di quello che sarà il centro polifunzionale del centro sportivo Boffi.

I regali

La serata si è conclusa con un momento più leggero e goliardico: la consegna dei regali. Il candidato del centro destra, (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la civica Progetto Giussano) Marco Citterio ha voluto regalare al suo avversario Elli, ipotizzando la sua sconfitta , una tisana alla malva, calmante e rilassante, da gustare al termine delle elezioni. Il candidato del centro sinistra Pierluigi Elli, invece, (sostenuto da Partito democratico e la civica Servire Giussano) ha optato per due libri: "Tutti i successi di Salvini", 108 pagine vuote da usare per prendere appunti e il libro di Walter Veltroni "La condanna", che racconta della Roma liberata dal fascismo e dall'occupazione nazista.

