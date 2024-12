Usmate Velate approva il Bilancio di Previsione 2025

Approvato il Bilancio di Previsione 2025: «Garantiamo i servizi ai cittadini con un’attenzione particolare al sociale».

Via libera del Consiglio comunale

Nella seduta di Consiglio comunale di venerdì 27 dicembre, l’Amministrazione di Usmate Velate ha approvato il Bilancio previsionale per il triennio 2025-2027.

A fronte della difficoltà, l’Amministrazione ha operato per confermare tutti i servizi alla persona in essere, tra cui i servizi sociali e l’istruzione.

«Anche quest’anno garantiremo tutti i servizi comunali per i nostri cittadini, come abbiamo sempre fatto - hanno fatto sapere il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Bilancio Mario Sacchi - nonostante siano previsti dei tagli sui trasferimenti provenienti dallo Stato e sulle possibilità di spesa».

La crescita esponenziale delle spese riferite ai minori in istituto, insieme a quelle destinate all’assistenza alle famiglie bisognose, ha determinato la necessità di modificare l’addizionale comunale Irpef, ridefinendo progressivamente le aliquote degli scaglioni e aumentando la soglia di esenzione da 18mila a 20mila euro di reddito Isee annuo.