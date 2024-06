Elezioni a Usmate Velate: il candidato sindaco del centrodestra è Stefano Vimercati. Una precisazione doverosa rispetto a quanto riportato sull'edizione cartacea del Giornale di Vimercate in edicola da martedì 4 giugno 2024.

Usmate Velate: il candidato sindaco del centrodestra è Stefano Vimercati

Nella presentazione dei candidati in campo per le elezioni comunali di questo fine settimana il nome del candidato sindaco Stefano Vimercati, alfiere della lista "Usmate e Velate Insieme", era stato riportato in maniera errata.

Ci scusiamo per il disguido con il diretto interessato e tutti i lettori.