Usmate Velate: l'ex assessore di Vimercate al posto del dirigente comunale arrestato

L’inverno incombe e una nuova bufera si abbatte sul Comune di Usmate Velate. Che, da giovedì scorso, ha ufficialmente un nuovo responsabile in capo all’Ufficio tecnico. Si tratta dell’architetto Laura Curti, 66 anni, attualmente consigliere comunale (in quota Partito Democratico) a Vimercate. Città nella quale ha anche rivestito il ruolo di assessore tra il 2006 e il 2010.

L'ex assessore al posto del dirigente arrestato

Un’esperienza, quella tra il 2006 e il 2010, interrotta bruscamente con le dimissioni di Curti a causa di una vicenda che, ai tempi, aveva creato non poco scompiglio. Assessore all’Urbanistica, aveva seguito in prima persona la variante al Pgt per l’ampliamento di una palestra con piscina. Ma nonostante l’iter burocratico (necessario a ottenere il via libera) fosse ancora in corso, la palestra aveva già avviato la propria attività. Apriti cielo. Anche perché, successivamente, era venuto a galla che la stessa Curti aveva ricevuto un abbonamento gratuito per il sopra citato centro benessere. "Leggerezza inopportuna". Così venne archiviata ai tempi l’accaduto, che però costrinse l’architetto a rassegnare le dimissioni nelle mani dell'allora sindaco di centrosinistra, Paolo Brambilla.

La carriera politica

Un episodio che non impedì a Curti di proseguire la propria carriera politica, successivamente anche al Comune di Sovico, sempre come assessore, e poi nuovamente a Vimercate, dove oggi siede in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza di centrosinistra. Nel mezzo altre esperienze professionali, sia nel pubblico che nel privato. Ora, per lei, un nuovo incarico a Usmate Velate, in un Comune martoriato dagli arci noti avvenimenti che, da un anno, tengono sulle spine il Municipio e non solo. Curti ha ottenuto l'incarico di responsabile dell'Ufficio tecnico (posto occupato da Antonio Colombo ora ai domiciliari) subito dopo essere stata assunta, pochi giorni fa, attraverso una regolare selezione a cui hanno partecipato due persone in totale.

L'attacco della minoranza

La nomina però ha generato un vespaio di polemiche. A partire dall'opposizione di Usmate Velate, che attraverso una nota stampa hanno voluto rimarcare l'inopportunità della scelta, parlando di commissariamento della sindaca Lisa Mandelli da parte del Pd.

“Il Comune di Usmate Velate con un decreto ha incaricato l’architetto Laura Curti titolare del Servizio Territorio Ambiente. Senza entrare nel merito delle competenze tecniche di Curti, la nomina del nuovo responsabile dell’ufficio tecnico è tragicomica: il PD invia nella sua roccaforte usmatese una persona di fiducia e commissaria di fatto il sindaco Mandelli per manifesta incapacità amministrativa. Laura Curti è infatti un consigliere comunale del PD a Vimercate ‘famosa’ per vicende amministrative caratterizzate da scarsa trasparenza e rispetto delle regole. Non proprio quello che serve a Usmate Velate. L’arrivo di una persona con alle spalle simili vicende in una posizione oggi tanto delicata nel nostro Comune è una cosa tanto inopportuna quanto inappropriata degna del finale di uno ‘Scherzi a parte’, ma siamo a Usmate Velate amministrata dalla Mandelli e teleguidata dal PD: tutto è possibile. Non ce ne voglia l’architetto Curti che siamo pronti a incontrare presto, ma quando la pezza è peggiore del buco non possiamo chiudere gli occhi, chi guida oggi il Comune lo ha fatto clamorosamente e le conseguenze sono disperate per alcune famiglie”.

Polemiche anche da Vimercate

Una presa di posizione alla quale fa eco anche quella dei colleghi di Fratelli d'Italia di Vimercate: