Vaccini, a Carate servizio gratuito di accompagnamento

Il Comune di Carate Brianza ha organizzato un servizio di accompagnamento gratuito per le vaccinazioni anti Covid.

L’Amministrazione di Carate in collaborazione con Anteas

A Carate Brianza in collaborazione con l’associazione Anteas l’Amministrazione comunale offre un servizio per il trasporto di utenti anziani o in situazione di fragilità, soli e impossibilitati a raggiungere in autonomia le sedi vaccinali. L’annuncio è arrivato con un comunicato del sindaco Luca Veggian.

“Si tratta di un servizio per gli utenti che saranno convocati per le vaccinazioni anti Covid-19 in uno dei presidi predisposti da Regione Lombardia, un servizio gratuito riservato a coloro che non possono contare sul supporto di reti familiari per l’accompagnamento”, spiega il primo cittadino di Carate Brianza.

Da lunedì 12 aprile

Da lunedì 12 aprile, dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, gli utenti anziani o in situazione di fragilità del comune di Carate Brianza potranno telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0362/987362 oppure 0362/987363 per richiedere il servizio di trasporto verso le sedi vaccinali.

Per beneficiare del servizio è necessario telefonare almeno 72 ore prima del giorno fissato per la vaccinazione.

Gli operatori del servizio sociale a seguito di opportuna verifica dall’assenza di una rete famigliare o amicale di supporto, prenderanno contatti con Anteas Brianza per l’organizzazione del trasporto. Il personale volontario si recherà il giorno previsto presso il domicilio della persona per l’accompagnamento presso il punto vaccinale assegnato per poi provvedere a riaccompagnare a casa.

Inoltre i volontari, all’interno del centro vaccinale, resteranno con l’utente tutto il tempo necessario, a supporto dell’espletamento delle operazioni preliminari alla vaccinazione. Gli utenti interessati durante il periodo di trasporto dovranno essere esenti da sintomi riconducibili alla presenza di Covid-19 e indossare sempre la mascherina.

Ovviamente il trasporto si svolgerà in sicurezza, attraverso l’attivazione delle misure necessarie al contrasto del virus, compresa la sanificazione periodica del mezzo.