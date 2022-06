Varati dei contributi per il pagamento della Tari

C'è tempo fino al 15 luglio per presentare la domanda per ottenere dei contributi per il pagamento della Tari 2022 varati dal Comune di Usmate Velate

Lo sconto sul pagamento della Tari

A partire da mercoledì 15 giugno, il Comune di Usmate Velate aprirà il bando per l’erogazione di contributi finalizzati al pagamento della Tariffa rifiuti (TARI) 2022: il contributo consiste nell’applicazione di una riduzione del 20% per l’annualità 2022 riservata ai nuclei familiari in possesso di un Isee 2022 valido e non superiore a 10mila euro.

I fondi complessivi sono pari a 15mila euro: i contribuiti verranno ripartiti fino ad esaurimento fondi tramite la formazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente dell’importo Isee del richiedente e non della tempistica di presentazione della domanda. Potranno presentare richiesta di contributo solo gli utenti in regola con i pagamenti della Tassa rifiuti al 31.12.2019. Nel caso di morosità pregressa relativa alla Tassa rifiuti, l’agevolazione potrà essere trattenuta a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto.

La posizione dell'Amministrazione

“Come annunciato già dal mese di aprile, teniamo fede all’impegno preso e poniamo una particolare attenzione verso le famiglie in situazione di difficoltà economica individuando un nuovo sgravio sulla TARI – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – Una misura che introduciamo e che si aggiunge all’aver mantenuto invariata la TARI rispetto al 2021, con un ribasso del 3% per i nuclei composti da un unico componente. Questo bando vuole comunque essere un ulteriore segnale verso famiglie gravemente colpite dalla pandemia e alle prese con una crisi socio-economica di fronte alle quali non si può rimanere impassibili”.

Per richiedere l’agevolazione, entro il 15 luglio 2022 dovrà essere presentata domanda attraverso il modello messo a disposizione dall’ufficio Tributi. L’importo del contributo assegnato verrà direttamente detratto dall’Ufficio tributi dall’importo dovuto per la TARI 2022 e sarà evidenziato nella bolletta inviata nel mese di settembre. La modulistica sarà disponibile a partire da mercoledì 15 giugno sul sito del Comune di Usmate Velate con specificata la documentazione da presentare per rendere valida la domanda. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è disponibile l’Ufficio Tributi al numero 039-6757049 o via e-mail all’indirizzo: ragioneria@comune.usmatevelate.mb.it