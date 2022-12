Variante al Piano di governo del territorio: a Meda trenta giorni per presentare proposte e suggerimenti

Scattano da oggi i trenta giorni per presentare suggerimenti e proposte il merito alle linee di indirizzo per la variante generale al Piano di governo del territorio (PGT) a Meda, approvate dalla Giunta Santambrogio il 21 novembre scorso.

Piano di governo del territorio: a Meda trenta giorni per presentare proposte e suggerimenti

“E’ un momento molto importante di partecipazione”, sottolineano il Sindaco e l’assessore all’Urbanistica Andrea Boga, “siamo infatti nella primissima fase gestazionale del nuovo PGT e quindi è fondamentale l’apporto di tutti i cittadini e dei vari soggetti interessati (associazioni di categoria, ordini professionali, imprese, ecc.) che sono invitati a esprimere le proprie opinioni e indicazioni nel rispetto delle linee guida indicate nella delibera”.

Le linee di indirizzo

Diverse le linee di indirizzo indicate che consistono nella Riduzione del consumo di suolo; nella semplificazione dell’impianto normativo, afficheé possa essere fattore abilitante per lo sviluppo, in modo da attrarre investimenti e promuovere innovazione rendendo disponibili strumenti più efficaci e modelli di azione più incisivi.

Tra le linee di indirizzo c'è anche quella di facilitare l’integrazione tra programmazione urbanistica e politiche di mobilità, in particolare con la mobilità dolce/lenta ciclabile e pedonale (città 15 minuti, quartieri 5 minuti).

E ancora, avviare politiche di rigenerazione urbana capaci di adattarsi alle differenti necessità e opportunità delle parti di città, del territorio e della società locale, attivando specifiche strategie di intervento, mediante politiche di incentivazione temporale. E valorizzare le possibilità offerte dall’indifferenza funzionale, in particolare rispetto ai cambi d’uso nel tessuto consolidato, al fine di incentivare modalita di riuso, riciclo e rinnovamento della città esistente e del suo patrimonio edilizio.

Economia del territorio

Nelle linee di indirizzo approvate dalla Giunta c'è spazio anche per la promozione e incentivazione "alla localizzazione di attività economiche innovative, attività commerciali, anche attraverso processi di rigenerazione e

intensificazione urbana, capaci di generare attività, servizi e attrezzature indispensabili per qualificare e ricucire organicamente le trasformazioni dei tessuti esistenti e per stimolare l’attrattività urbana e rivitalizzare ambiti carenti di servizi".

Aree verdi e sviluppo della rete ecologica

Verde ed ecologia sono altri elementi chiave delle linee di indirizzo per la variante generale al PGT:

Il Comune punta ad "avviare politiche di riqualificazione di edifici e spazi privati e pubblici, con regole orientate ad incrementare le aree a verde mediante la riduzione di impatto/impronta al suolo degli edifici, in aderenza alle direttive tracciate dal redigendo masterplan del verde" e ad "ampliare le superfici verdi con infrastrutture verdi verticali/orizzontali e attraverso interventi di rinaturalizzazione al fine di migliorare il drenaggio urbano e il microclima locale".

Inoltre, si legge nella nota del Comune, l'obiettivo è anche quello di "Sviluppare la rete ecologica e i parchi, valorizzando il ruolo dei parchi urbani e territoriali e dei sistemi e cluster di verde urbano, in una logica di progetti

ambientali, in attuazione alle direttive del redigendo masterplan del verde". E "favorire la valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di socialità e benessere, sperimentando strumenti orientati ad accrescerne la qualità attraverso le trasformazioni urbanistiche, anche mediante coinvolgimento e responsabilizzazione della cittadinanza e degli operatori economici". Infine "Investire e promuovere l’uniformità dell’edificato attraverso linee-guida o piani ad hoc (es. piano del colore e regolamento del verde)"-