In arrivo otto milioni di euro per sistemare la città

In Consiglio comunale approvata la delibera per finanziare numerosi interventi in favore di edilizia abitativa e scolastica, impianti sportivi, verde pubblico, strade e piazze. Minoranze contrarie

A Seregno una variazione di Bilancio da otto milioni di euro, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile, per finanziare edilizia abitativa e scolastica, impianti sportivi, verde pubblico, strade e piazze.

Otto milioni di euro per edilizia, strade e piazze

La delibera, approvata nei giorni scorsi in Consiglio comunale con il voto contrario delle minoranze, aggiorna il Piano delle opere pubbliche con investimenti significativi, a partire dai lavori di manutenzione nelle scuole, pari a 1,5 milioni di euro, in particolare per i plessi Stoppani, Moro, infanzia Nobili, Don Milani (la copertura) e Cadorna (adeguamento della palestra). Per la riqualificazione dell’ex cappella della clinica Santa Maria mezzo milione di euro, incremento di 350mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dello stadio Ferruccio (in particolare il rifacimento del muro cinta, abbattuto dal vento nel luglio 2023) e altri 380mila euro per la riqualificazione dello skatepark.

La manutenzione e riqualificazione del verde pubblico

Capitolo del verde pubblico: 195mila euro destinati alla rimozione delle essenze essiccate e alle nuove piantumazioni, a cui si aggiungono 150mila euro per le riqualificazioni e 115mila per le attrezzature in parchi e giardini. Previsti 130mila euro per la sistemazione del parcheggio interrato in via Mazzini, 300mila euro per la riqualificazione di piazza Fari a Sant’Ambrogio e 200mila euro per piazza Matteucci a San Carlo. Piano strade: rifinanziamento di 2,3 milioni di euro e un’aggiunta di mezzo milione per complessivi 3,1 milioni.

Il dibattito in Consiglio comunale

“Una variazione corposa in conto capitale a 360 gradi per soddisfare le esigenze della città – le parole dell’assessore Bruno Sforna, con delega al Bilancio, nella presentazione della delibera (primo a destra nella foto) – Non si seguono le emergenze del giorno, che si gestiscono, ma c’è una programmazione, senza depauperare le risorse fornite dai cittadini per spese inutili”. Nella minoranza, che ha espresso voto contrario, molte voci critiche al provvedimento della Giunta del sindaco, Alberto Rossi. Fra queste l’ex sindaco Giacinto Mariani (Lega) si è soffermato sui lavori per lo stadio Ferruccio: “Saranno necessari e improrogabili, ma prima di darlo in concessione volevate sistemarlo? Quanto è stato sperperato per l’ex clinica Santa Maria. Alla fine del mandato, con l’accensione del mutuo (per il Polo dell’innovazione, ndr.) e l’azzeramento degli avanzi rimaniamo con zero soldi. Non lascerete un buon ricordo”.

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