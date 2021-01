Verano, premiati dal Comune i volontari di tre associazioni

Riconoscimenti a Protezione civile, Il Glicine e Caritas

Riconoscimenti ai volontari che in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria sono stati in prima linea e a fianco dei cittadini.

Pochi giorni fa, il sindaco Massimiliano Chiolo ha voluto «festeggiare» tutti i veranesi che si sono dati da fare per aiutare le famiglie in difficoltà portando loro farmaci, mascherine, la spesa.

Il primo cittadino ha consegnato targhe e attestati di merito alla Protezione civile, all’associazione «Il Glicine» e alla Caritas parrocchiale. Hanno ricevuto il premio, in sala consigliare, il vicepresidente delle tute gialle, Paolo Sala, il presidente Sergio Elli del gruppo “Il Glicine” e Ingrid Pappini della Caritas parrocchiale. «Un grazie di cuore a tutti i volontari – ha precisato il sindaco – il loro è stato un contributo importante, essenziale per il supporto della popolazione».