Verde e sponsor: a Concorezzo metà delle rotatorie trova un’azienda

Il volto di Concorezzo si fa più verde grazie alla risposta degli imprenditori locali. A pochi mesi dall’apertura del bando lanciato a fine 2025, la metà delle rotatorie di Concorezzo ha già trovato uno sponsor. Un risultato che testimonia il forte legame tra il tessuto produttivo e il territorio, con le aziende pronte a investire direttamente nel decoro urbano.

“Le aziende del territorio hanno colto l’opportunità di legare il proprio nome a un bene pubblico, contribuendo ad abbellirlo e trasformandolo anche in uno strumento di comunicazione – ha spiegato Capitanio – Allo stesso tempo, grazie a questa collaborazione pubblico-privato, la città può contare su rotonde belle e curate che accolgono cittadini e visitatori agli ingressi di Concorezzo. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di vedere una così pronta partecipazione delle aziende del territorio che ancora una volta, hanno deciso di fare la propria parte per la città. L’obiettivo del bando, aperto a fine 2025, è proseguire su questa strada di valorizzazione del bene pubblico grazie al supporto dei privati: un lavoro di squadra positivo e virtuoso che fa bene alla città e alle aziende che vedono il proprio nome associato a uno spazio verde bello e curato”.