Verso le elezioni a Bovisio: "Il candidato è Giovanni Sartori" ma Forza Italia smentisce

Un misunderstanding che nelle ultime ore ha creato malumori tra i rappresentanti di Forza Italia sul territorio. Parliamo della scelta del candidato sindaco del centrodestra in vista delle amministrative che si terranno a giugno a Bovisio Masciago e in diversi altri comuni della Brianza.

A ieri, lunedì 11 marzo, la scelta era ancora in fase di definizione con un dibattito costante tra i rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che nel frattempo, nelle scorse settimane, avevano ricevuto la disponibilità da parte del sindaco uscente Giovanni Sartori, a ricandidarsi.

Una situazione che, avevano lasciato intendere i tre partiti della coalizione, si sarebbe sbloccata a breve con la scelta definitiva del candidato ma che ha subito una improvvisa accelerata nella serata di ieri, quando in un comunicato diffuso dalla Lega e firmato dal vice segretario della Lega Andrea Crippa, è stata ufficializzata la candidatura di Sartori.

Dunque ricandidatura confermata?

Macché, a poche ore di distanza è arrivata una secca smentita da parte del Segreterio provinciale Forza Italia Monza e Brianza, Luca Veggian, che ha parlato di una indicazione "in contrasto col lavoro portato avanti dai segretari provinciali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che avevano già convocato un tavolo di concertazione" aggiungendo che si tratta di "salti in avanti non condivisi con il territorio":

"Apprendiamo con stupore da un comunicato stampa della designazione del candidato sindaco di Bovisio Masciago. Questa indicazione va in contrasto col lavoro portato avanti dai segretari provinciali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che avevano già convocato un tavolo di concertazione. Siamo certi che l’ipotetico accordo verrà smentito in quanto riguarda solo i partiti di Lega e Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia non è rappresentata. Questi salti in avanti non condivisi col territorio, non fanno bene alla coalizione di centrodestra che si sta preparando per affrontare questa importante tornata elettorale delle amministrative. Forza Italia ha candidati competenti, capaci ma soprattutto disponibili a cercare l’unità del centrodestra, unica strada per centrare altre vittorie".