"Io ci sono. Con uno sguardo da sindaco per un'Europa in rapporto diretto con i nostri territori". Sono le parole con cui Giorgio Gori, sindaco di Bergamo che sta per concludere il secondo mandato e candidato alle elezioni europee 2024 con il Partito Democatico, ha lanciato pochi giorni fa la sua campagna elettorale.

Verso le elezioni europee 2024, Giorgio Gori incontra la redazione del Giornale di Vimercate

E' iniziato dunque per il primo cittadino di Bergamo il tour elettorale che nelle ultime ore lo ha portato anche in Brianza, a Concorezzo per la precisione, dove ha fatto tappa al mercato cittadino del martedì.

Giorgio Gori, candidato del Pd nella sezione del nord ovest, durante il tour in Brianza è stato anche ospite nella redazione del Giornale di Vimercate per un'intervista sui temi di più stretta attualità, non solo europea, da parte del direttore Sergio Nicastro, del caporedattore Lorenzo Teruzzi e dei giornalisti Simone Spreafico e Fabio Beretta.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Si è parlato di affluenza alle urne, di invecchiamento della popolazione e di welfare, contestualizzando problemi e opportunità anche in chiave europea. Gori ha parlato anche del futuro dell'Europa e di lavoro, tema sul quale, insieme a quello della sanità e dei trasporti, intende impegnarsi a fondo, data anche la lunga esperienza come amministratore.