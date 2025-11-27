Approvato dalla Giunta di Cesano Maderno il progetto esecutivo per il sovrappasso di corso Libertà. Ora la gara per aggiudicare i lavori e poi nove mesi di cantiere.

Via libera alla passerella ciclopedonale che sarà realizzata nel 2026

Un passo decisivo verso la realizzazione della moderna passerella ciclopedonale scoperta di 42 metri sopra il passaggio a livello di corso Libertà, lungo la linea ferroviaria Milano Bovisa-Erba-Asso. L’opera, attesa da anni, punta a superare la criticità dei tempi d’attesa al passaggio a livello, migliorare la sicurezza e la connessione tra le parti della città oggi tagliate in due dai binari. Il progetto nasce dalle interlocuzioni avviate anni fa tra il Comune e Ferrovienord, concessionaria regionale responsabile della gestione dell’infrastruttura ferroviaria.

Con una lettera del 14 giugno 2023 il Comune aveva confermato la propria disponibilità a finanziare l’intervento, stimato in 2,25 milioni di euro, somma già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche approvato nel bilancio di previsione del febbraio 2023. Successivamente, con nota del 22 settembre 2023, Ferrovienord aveva comunicato al Comune l’avvenuta condivisione con Regione Lombardia degli esiti degli incontri tecnici, individuando come intervento prioritario la realizzazione dell’opera pedonale a scavalco del passaggio a livello. Il percorso amministrativo ha portato, nel 2024 e nel 2025, all’approvazione e all’aggiornamento della convenzione che disciplina progettazione, realizzazione e manutenzione dell’infrastruttura.

Ferrovienord ha trasmesso il progetto esecutivo al Comune

L’accordo definitivo è stato sottoscritto il 18 febbraio 2025 e stabilisce in capo al Comune l’approvazione del progetto e del relativo quadro economico. Il 14 novembre, infine, Ferrovienord ha trasmesso al Comune il progetto esecutivo, corredato dagli elaborati tecnici necessari all’avvio delle fasi operative.

“Finalmente finisce il lungo iter amministrativo che non è dipeso da noi – commenta il sindaco Gianpiero Bocca in riferimento al mese e mezzo di ritardo nella consegna del progetto rispetto ai tempi prospettati – Ora speriamo che l’opera venga realizzata nel tempo strettamente necessario. E’ un’infrastruttura fondamentale per l’attraversamento in sicurezza dei binari e per il collegamento della zona della vecchia stazione alla futura biblioteca comunale e al nuovo quartiere che si svilupperà lì attorno. Purtroppo i tempi di validazione del progetto non sono dipesi da noi ma da parte nostra garantisco la determinazione massima e la volontà di non perdere tempo: lo dimostra il fatto che abbiamo approvato il progetto esecutivo solo tre giorni dopo averlo ricevuto”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso, indica i tempi:

“Si apre ora, questione di giorni, la fase della gara pubblica a cura di Ferrovienord. Le imprese con i requisiti necessari per opere di questo tipo avranno 45 giorni di tempo per presentare un’offerta. Quello della passerella è un progetto importante che la nostra Amministrazione comunale ha fortemente voluto e la gara è un passo concreto verso la sua realizzazione”.

Nella foto: la vista della passerella dalla terrazza della nuova biblioteca (render: Deabim srl/2syn srl).