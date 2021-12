Videosorveglianza: quattro telecamere alle porte di Cesano Maderno

Sicurezza sulle strade

Il sindaco: "Strumenti importanti per il controllo dei flussi di traffico sul nostro territorio".

Videosorveglianza: a Cesano Maderno quattro nuove telecamere e un’apparecchiatura mobile per il monitoraggio dei flussi di traffico. Il Comune ha partecipato ad un bando regionale ottenendo finanziamenti pari a 50mila euro finalizzati al monitoraggio dei veicoli in ingresso e transito in città per il controllo ambientale.

Videosorveglianza: quattro telecamere alle porte di Cesano

Sono in corso di installazione e saranno attive a breve quattro nuove postazioni di videosorveglianza per la lettura e il riconoscimento delle targhe dei veicoli in via don Luigi Viganò, all’intersezione tra via Val di Sole e via Garibaldi e in via Manzoni in ingresso dalla Superstrada rispettivamente da Meda e da Milano. Inoltre sarà in dotazione al Comando della Polizia Locale una nuova apparecchiatura mobile per un monitoraggio più completo dei flussi veicolari.

Il contributo di Regione Lombardia

Il progetto dell’Amministrazione comunale ha un costo complessivo di 71.500 euro ed è cofinanziato da Regione Lombardia. Il Comune ha infatti ottenuto risorse pari a 50mila euro partecipando ad un bando regionale per l’assegnazione di finanziamenti destinati a implementare sistemi per il monitoraggio della circolazione stradale in relazione alla limitazione del traffico per motivi ambientali. Spiega il sindaco Maurilio Longhin:

“Ci siamo dotati di un sistema importante per il controllo dei flussi di traffico sul nostro territorio. Regione Lombardia sta insistendo molto sul controllo ambientale e abbiamo colto l’occasione di questo cofinanziamento per aggiungere un altro tassello nei progetti, alcuni già attuati e altri in corso di realizzazione, che rientrano nella più ampia azione di contrasto ai fenomeni climalteranti che abbiamo da tempo avviato. Nello specifico queste telecamere, che entreranno in funzione entro la fine dell’anno, consentiranno un monitoraggio efficace ed un supporto importante alle azioni di controllo stradale della Polizia Locale. Inoltre è già attiva dal 6 dicembre una postazione per il rilevamento delle infrazioni semaforiche sulla Tangenziale Sud (intersezione con via Gaetana Agnesi), che prende entrambi i sensi di marcia, sia direzione Desio che Nazionale dei Giovi, con lo scopo di scoraggiare i conducenti che non rispettano il semaforo rosso a maggior tutela della sicurezza pubblica".

Videosorveglianza per la sicurezza

Sono già attive in città altre 46 telecamere installate a carico del Comune e mirate alla sicurezza dei cittadini. È stato infatti attuato il primo lotto del Progetto di sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadino che ha riqualificato la rete esistente. Trentotto telecamere sono collocate in vari punti della città, stazione, spazi verdi, vie, piazze e luoghi considerati “sensibili”. I lavori sono stati collaudati il 9 ottobre 2020 e la spesa è stata di circa 130 mila euro. Sono state aggiunte nel corso di quest’anno ulteriori 8 telecamere nell'ambito del progetto Scuole sicure, per la tutela dei più giovani, con una spesa di oltre 22mila euro. Ora le 4 nuove telecamere di lettura delle targhe e l’apparecchiatura mobile. In tutto 51 telecamere e un investimento di circa 224mila euro.