Villasanta, bando per l'Astrolabio deserto? "Io Scelgo" chiede spiegazioni al sindaco Galli

"Se veramente il bando per la gestione del teatro Astrolabio di Villasanta, scaduto ieri, 2 settembre, è andato deserto allora il sindaco Lorenzo Galli dovrà dare spiegazioni"

E' questa la forte presa di posizione della civica "Io Scelgo Villasanta" che nella giornata di oggi, martedì 3 settembre 2024, ha diramato un comunicato stampa al vetriolo per attaccare l'Esecutivo di centrosinistra.

"Secondo rumors non ci sarà una nuova gestione per il cine-teatro villasantese - si legge nel comunicato stampa firmato da Roberto Frigerio, portavoce della civica - Scelta di pubblicare ad agosto frettolosa, che ha portato solo a spreco di tempo e di denaro. Da questo flop si può però cogliere l’occasione di rivedere tutto il contesto tra Centro Sportivo e Astrolabio. A quanto ci risulta, non è stata presentata alcuna offerta. Se la notizia si dovesse confermare, sarebbe quantomeno doveroso da parte della nuova Giunta, che ricordiamo essere in continuità con quella passata, dare spiegazioni”.

Bando pubblicato a fine luglio

Io Scelgo ha puntato il dito contro la scelta dell'Esecutivo di pubblicare il bando in piena estate, a fine luglio.

"La decisione di pubblicare in fretta e furia il bando a fine luglio e chiuderlo ad inizio settembre è stata quantomeno sbagliata, perché è sembrata solamente una risposta che l’Amministrazione ha voluto dare all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Villasanta Civica sulle sorti del Cine-teatro - ha continuato Frigerio - Una decisione affrettata, che oggi porta ad uno stallo in termini di programmazione e investimenti sulla nostra cultura e che già tante volte abbiamo criticato sia in campagna elettorale, sia in sede di Assise quando ancora ricoprivo la carica di Consigliere del Gruppo Misto. E’ molto triste assistere a tutto ciò, a maggior ragione se si pensa che vi è stata anche la necessità di ricorrere ad un consulente esterno per la scrittura del dispositivo. Uno spreco di tempo, ma anche di denaro pubblico. Ci auguriamo che questo impasse possa ora essere l’occasione giusta per ripensare a tutto l’impianto, con investimenti sul cine-teatro a lungo termine, e che si possa mettere la testa seriamente su tutta quell’area, comprendendo la gestione del Centro Sportivo e di tutto il quartiere per dare realmente un nuovo respiro a San Fiorano. Noi siamo in prima linea per collaborare".

Che succederà dal 1° ottobre?

Entrando nel contenuto del bando, l’ Esecutivo si era impegnato a mettere sul piatto un contributo annuo di 43mila euro (gli anni scorsi era pari a 37mila euro). Il contratto, si legge nel bando, aveva una durata triennale e dunque impegnerà l’amministrazione per un massimo di 157mila euro di sostegno economico complessivo. Il futuro gestore, dal canto suo, avrebbe dovuto garantire almeno 50 spettacoli l’anno di cui 2 a ingresso libero. Se davvero nessuno si è presentato al bando la palla tornerà nelle mani del sindaco e della Giunta che dovranno trovare in fretta una soluzione. Infatti il prossimo 30 settembre scadrà la proroga a Controluce, attuale gestore del teatro.

Ricordiamo che per predisporre al meglio il bando di gara l'Esecutivo Ornago decise di stanziare 4.500 euro per un tecnico che nei mesi scorsi ha affiancato i funzionari per la stesura della gara d’appalto.