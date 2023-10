Villasanta, ci sarà l'attesa fumata bianca sul candidato sindaco di "Cittadini"?

Il tempo stringe e sale sempre più l'attesa, nel centrosinistra villasantese, per la decisione sul candidato sindaco di "Cittadini per Villasanta".

Ci sarà o meno l’attesa fumata bianca sul nome di colui o colei che prenderà il testimone di Luca Ornago e che si opporrà al centrodestra di Giambattista Pini e all’esponente di «Io Scelgo Villasanta» non ancora designato?

L'assemblea di lunedì prossimo

Lunedì sera, 23 ottobre 2023, i membri della civica si ritroveranno alla "Casa dei Popoli", lo storico quartier generale del centrosinistra, per cercare una volta per tutte di trovare una quadra sul nome. E secondo indiscrezioni sarà una lunga serata. L'incontro si aprirà con la relazione finale preparata dai cinque saggi che nei mesi scorsi si sono messi in ascolto del parere di gran parte del tessuto sociale del paese, compresi gli esponenti di associazioni sportive e ricreative di Villasanta. Un dialogo che ha riguardato proposte per il programma elettorale e idee sui nomi dei possibili candidati sindaci.

La relazione dei saggi

Ricordiamo che il gruppo di lavoro è formato da Laura Cesana, Patrizia Bestetti, Lorenzo Galli, Gianluca Barba e Grazia Pasta. Tante le idee e le proposte messe sul piatto dai vari interlocutori incontrati in queste settimane. E tanti i nodi da sciogliere durante la serata di lunedì: la difficile ricerca (per via dei molti veti incrociati) di un candidato sindaco che possa essere gradito a tutte le anime del centrosinistra e il ruolo che avrà l’attuale primo cittadino uscente Ornago nella futura compagine di governo in caso di vittoria.

Galli e Cesana in pole position per la candidatura

Per quanto riguarda il capitolo toto sindaco i nomi sul tavolo sono quelli già ventilati da mesi anche se non mancano new entry delle ultime settimane: ad oggi il testa a testa finale sulla candidatura a sindaco sembra un ballottaggio tra Laura Cesana e Lorenzo Galli, due dei cinque saggi.

Tra papabili troviamo anche l'assessore al Bilancio Stefano Lindner e l'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco. Il nome "nuovo" uscito nelle ultime settimane e che potrebbe davvero mettere d’accordo le varie anime del centrosinistra potrebbe essere proprio quello di Grazia Pasta anche se quest'ultima sembra essersi sfilata dalla corsa (Ricordiamo che già dieci anni fa Pasta era in ballottaggio con Ornago per prendere in mano le redini del centrosinistra).

Infine sembrano avere poche chanche il vicesindaco Gabriella Garatti e l'assessore all'Urbanistica Carlo Sormani.