Villasanta: da Brianzacque oltre 1,5 milioni di euro per migliorare la rete fognaria

Le opere programmate da Brianzacque a Villasanta sono state presentate stamattina, giovedì 10 marzo 2022, durante la conferenza stampa nel municipio villasantese

Brianzacque mette sul piatto oltre 1,5 milioni di euro per migliorare la rete fognaria di Villasanta.

Veramente corposo l'investimento che l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in tutta la Provincia di Monza ha deciso di mettere sul piatto per investimenti programmati nei prossimi anni sul territorio di Villasanta.

La conferenza stampa

Lavori concordati con l'Amministrazione comunale quelli presentati stamattina, giovedì 10 marzo 2022, durante la conferenza stampa organizzata nel municipio villasantese, alla presenza del primo cittadino Luca Ornago e del vicesindaco Gabriella Garati e dei funzionari e ingegneri di Brianzacque, capitanati da Enrico Boerci.

BrianzAcque, ricordiamo, è l'azienda pubblica che gestisce il Servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza. Partecipata e controllata direttamente dai 55 Comuni soci secondo il modello in house providing, si occupa dell'intera filiera dell'acqua: acquedotti, fognature, depurazione.

Via Manzoni

Il primo intervento già eseguito è stato realizzato nelle condotte fognarie di via Manzoni, dove Brianzacque ha investito 336mila euro per risanare 125 metri di condotte attraverso la tecnica del "relining". Si tratta di una tecnica di riqualificazione delle tubature di scarico di ogni tipo e pluviali, senza rompere il manto stradale.

Via Sauro, Deledda e Negri

Il secondo intervento, dal costo complessivo di 400mila euro, verrà realizzato a partire dal secondo trimestre di quest'anno e terminerà entro dicembre 2022. Lavori che riguardano il potenziamento di un tratto di rete fognaria di via Sauro e di via Deledda. Inoltre verrà realizzata una nuova rete a servizio del pozzo ubicato in via Negri.

Via Montegrappa, Manzoni e Baracca

Il terzo intervento verrà realizzato a partire da luglio di quest'anno e terminerà nel dicembre del 2022 e riguarda il risanameto conservativo della rete fognaria di via Montegrappa, Manzoni e Baracca. Il quadro economico parla di un importo totale dei lavori pari a quasi 800mila euro.

Lavori in programma tra il 2023 e il 2024

Tra il 2023 e il 2024 è in programma anche la realizzazione della nuova dorsale idrica che collegherà Concorezzo con Lesmo e che attraverserà Villasanta, in particolare via Della Vittoria, Buonarroti, Bianchi, Fieramosca, Risorgimento, San Fiorano e piazza Sant'Alessandro. I lavori inizieranno il quarto trimestre del 2023 e termineranno nel terzo trimestre del 2024. Importo complessivo dei lavori di tutta la dorsale fissati a quasi 5,5 milioni di euro.

La nuova dorsale di adduzione da sud, proveniente da Concorezzo, attualmente in progetto, consentirà di incrementare la disponibilità idrica dell’acquedotto comunale, aumentandone il livello di affidabilità e sicurezza anche in occasione di guasti o interventi manutentivi su pozzi in esercizio.

Nuova fognatura via Caravaggio e Strada Vicinale del Sole

Sempre nel 2024 Brianzacque metterà sul piatto 743mila euro per realizzare un nuovo tratto di rete fognaria a servizio delle abitazioni di via Caravaggio e Strada vicinale del Sole.

Acquedotto

"A Villasanta viene distribuita un’acqua prelevata sia dalla falda superficiale che dalla falda profonda, quest’ultima con elevate caratteristiche di protezione della risorsa idrica - hanno spiegato i tecnici del sodalizio guidato da Boerci - Nel 2021, sono stati eseguiti oltre 2500 controlli di parametri qualitativi senza rilevare alcuna non conformità. L’accurato programma di manutenzione degli impianti di trattamento e l’istallazione di moderni impianti di disinfezione a raggi U.V. hanno permesso, nel corso del periodo di gestione, di ridurre progressivamente le non conformità dell’acqua immessa in rete".

"Soddisfatti della collaborazione con Brianzacque"

Soddisfatto il primo cittadino Luca Ornago.

"Con Brianzacque lavoriamo molto bene - ha sottolineato il sindaco - Gli interventi messi in atto da Brianzacque negli ultimi anni sul nostro territorio si sono sempre rivelati all'altezza delle nostre aspettative. E tutto questo è stato reso possibile grazie ad una proficua collaborazione tra i due enti".

"Siamo consapevoli che noi miglioriamo quello che non si vede, ma ciò che sta sotto terra e quindi le persone hanno una percezione minore della erorme mole di lavoro che viene messa in campo quotidianamente dalla nostra azienda", ha aggiunto Boerci

