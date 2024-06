Villasanta, il neo sindaco Galli giura sulla Costituzione e si commuove

Il nuovo sindaco di Villasanta Lorenzo Galli ha giurato sulla Costituzione e ha indossato per la prima volta la fascia Tricolore davanti ad oltre un centinaio di presenti che hanno affollato la sala consigliare. Serata piena di emozioni quella vissuta mercoledì sera durante il primo Consiglio comunale della nuova legislatura. Tutti gli occhi, ovviamente, erano puntati sul primo cittadino, sugli assessori che collaboreranno con lui durante il mandato e sui consiglieri comunali, soprattutto le new entry.

Raggiante e al tempo stesso visibilmente emozionato in volto, con la voce rotta dalla commozione, Galli, prima di presentare i nuovi assessori ha voluto elencare le emozioni che hanno contraddistinto i mesi della campagna elettorale e le prime settimane da amministratore.

"Oggi è il giorno del primo Consiglio comunale di questa nuova consigliatura, è il giorno dell’insediamento, è il giorno, lasciatemelo dire, del cuore che batte forte e delle mani che tremano nel tenere in mano questi fogli. Non tremano di paura, ma per la commozione al cospetto della carica e di fronte alla fiducia che i cittadini hanno voluto esprimere a me e a tutti noi qui presenti, affidandoci per i prossimi anni il governo di Villasanta".

"Gratitudine e Consapevolezza"

Il sindaco ha espresso gratitudine "verso tutti i concittadini che hanno voluto esprimere una fiducia chiara e netta nei nostri confronti, non solo attraverso la scelta del sindaco, ma anche per il grandissimo numero di preferenze espresse, che hanno confermato il valore delle persone che hanno deciso di mettersi a disposizione ed al servizio del paese" ed entusiasmo "che mi ha accompagnato in tutto ciò che ho fatto nella vita".

Galli ha anche confermato lo slogan ("con i piedi per terra") che ha guidato la sua campagna elettorale. "Sono consapevole che i tempi che ci attendono non sono certo dei migliori - ha sottolineato l’imprenditore - Usciamo da cinque anni difficilissimi, la pandemia, mai vista dalle ultime generazioni e le guerre alle nostre porte; problemi geo-politici di portata mondiale che vengono amplificati da un mondo sempre più globalizzato, connesso e piccolo. Un esempio per tutti i tagli di bilancio che ci attenderanno, negli ultimi mesi solo timidamente annunciati, ma nelle prossime settimane affioreranno in tutta la loro crudezza".

Non è mancato un riferimento anche alle difficoltà che verranno affrontate a causa di una struttura organizzativa perennemente sotto organico "ma non sono uso lamentarmi e non prendete questo passaggio come una specie di mani-avantismo, ma non possiamo fare finta che la situazione sia diversa da così. Ecco perché mesi fa ho scelto lo slogan “con i piedi per terra”.

"Una nuova fase storica"

In un altro passaggio del suo lungo intervento il sindaco ha anche inaugurato ufficialmente quella che lui ha definito come "una nuova fase storica".

"Oltre al sottoscritto avremo 3 nuovi assessori, 3 nuovi capi gruppo, e ben 11 nuovi consiglieri su 17 - ha continuato il sindaco - A tutti noi tocca una grande responsabilità, dovremo essere rinnovamento in un mondo che cambia velocemente, dovremo sperimentare un nuovo modo di affrontare l’azione amministrativa perché sia sempre puntuale, efficiente ed efficace".

Galli ha anche voluto tendere la mano ai consiglieri di minoranza: "A voi voglio offrire una maggiore apertura al dialogo ed al confronto in consiglio comunale, e soprattutto nelle commissioni che sono un importante strumento e che intendiamo valorizzare. Vi chiedo di lavorare con spirito costruttivo, anche critico quando necessario, con l’obiettivo del bene comune, che potrà essere raggiunto con l’apporto di tutti, seppur nella distinzione dei ruoli che ci sono stati assegnati dai cittadini".

"Gli assessori"

La prima seduta del Consiglio comunale ha visto anche l’ufficializzazione dei componenti della Giunta. Come già ampiamente anticipato dal Giornale di Vimercate e da Primamonza.it troviamo due conferme e tre new entry. Gianluca Barba si occuperà di Lavori pubblici ed Energia, mentre a Valeria Bassani sono state affidate le deleghe a Cultura e Commercio. Lara Galimberti si occuperà di Nido, Istruzione e politiche giovanili mentre Stefano Lindner è stato nominato assessore a Bilancio, Politiche Sociali e Itc. Il vicesindaco è Carlo Sormani e l’unico esponente del Pd in Giunta si occuperà anche di Urbanistica, Ecologia, Mobilità e Risorse Umane. Il sindaco ha deciso di tenere per sè risorse umane, pubblica sicurezza, servizi generali, istituzionali e sport.

"È nostra intenzione proseguire e rafforzare il tema delle deleghe consigliari che già nella passata consigliatura avevano portato a buoni risultati, per questo avremo un team di consiglieri con diverse deleghe nel sociale: Patrizia Bestetti, Barbara Sacchetti e Maurizio Negri, affiancheranno l’assessore Lindner - ha sottolineato il sindaco - Bestetti supporterà anche l’assessore all’istruzione, mentre Cesana e Meregalli sosterranno l’assessore alla cultura. Pietro Fontana metterà la sua competenza al servizio dell’assessore ai lavori pubblici. Sottolineo inoltre l’importante ruolo di Capogruppo in consiglio comunale è stato affidato a Laura Cesana".

Invece sul fronte delle minoranze i due capigruppo sono Gaia Carretta (Io Scelgo Villasanta) e Antonio Cambiaghi (Villasanta Civica).