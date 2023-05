Villasanta, la posizione del Comune dopo aver segnalato "La Speranza" all'Anac

Per il Comune di Villasanta un atto dovuto, per la cooperativa una ripicca bella e buona. Dopo il Tar il clamoroso scontro tra il Comune e la storica cooperativa "La Speranza" approda nientemeno che all’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione.

È ancora scontro tra la cooperativa guidata da Rosa Bianca Corno e l'Amministrazione comunale. Nei giorni scorsi il sodalizio, che da quasi quaranta anni si occupa di persone diversamente abili, ha ricevuto la notifica di segnalazione all’Anac inviata dal settore Servizi alla persona del Comune.

A darne notizia è stato lo stesso Erminio Varisco, vice presidente della cooperativa con un passato da sindaco del paese.

"Il Comune ci ha contestato la documentazione prodotta da noi in occasione della partecipazione al bando per il Trasporto sociale, che ha visto vincitrice la cooperativa “Per Monza 2000” che dal 4 ottobre 2021 è subentrata a noi nel servizio di trasporto sociale - ha spiegato Erminio Varisco - Siamo semplicemente sbalorditi e sgomenti, quasi senza parole, anche se di cose da dire in realtà ne avremmo e lo faremo nelle sedi opportune. Ovviamente siamo molto arrabbiati perché non ci aspettavamo un trattamento di questo tipo. Mercoledì della scorsa settimana mi sono recato in Municipio per svolgere alcune pratiche e ho cercato, invano, di parlare con il sindaco Luca Ornago. Purtroppo mi hanno detto che era molto impegnato e che non avrebbe potuto ricevermi. Allora ho inserito una copia dell’atto di notifica e gli ho lasciato il documento un una busta chiusa perché ne prendesse visione semmai non lo sapesse. Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta. Oggi pomeriggio (lunedì 22 maggio) incontreremo il nostro legale per fare il punto della situazione e capire come rispondere a queste accuse infondate".