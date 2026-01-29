Villasanta si rifà il look: cantieri in corso per 133mila euro

Sicurezza e decoro urbano: il piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi entra nel vivo a Villasanta. Fine lavori prevista per l’inizio di marzo.

Prosegue a ritmo serrato il piano di restyling delle strade di Villasanta. È attualmente in pieno svolgimento il pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria approvato dalla Giunta guidata da Lorenzo Galli lo scorso anno, che vede un investimento complessivo di 133mila euro (Iva esclusa) per la messa in sicurezza di arterie stradali e percorsi pedonali.

L’operazione, partita con i primi step nel dicembre 2025, mira a risolvere criticità storiche del manto stradale e dei camminamenti, con l’obiettivo di garantire maggiore incolumità a pedoni, ciclisti e automobilisti.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma è serrato e la chiusura definitiva del “pacchetto” è fissata tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2026. Ad oggi, la situazione dei cantieri è la seguente: Lavori conclusi: Interventi già terminati con successo in via Ada Negri, via Farina e via Galli. Cantieri aperti: operai attualmente al lavoro per la riasfaltatura dei marciapiedi in via Buozzi e via Dante.

Il dettaglio degli interventi previsti

Il piano tocca diversi quadranti del territorio comunale, alternando il ripristino di marciapiedi ammalorati a nuove asfaltature: in via Dante è prevista la riasfaltatura del marciapiede (lato ovest) tra via Garibaldi e via Petrarca, via Molino Sesto Giovine nuova sede stradale dal civico 45 alla stazione. Invece verrà rifatta l’asfalatura integrale di via Stoppani. In via

F.lli Bandiera verrà rifatto l’asfalto tra via Sciesa e via Cavour. Infine in via Sanzio/Caravaggio è previsto il risanamento del marciapiede presso il semaforo pedonale

Ulteriori interventi riguardano la pista ciclopedonale di via Galli (accesso area feste) e il marciapiede sud di via Buozzi.

La voce dell’Amministrazione

Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Barba, che sottolinea l’importanza dell’equità territoriale delle scelte effettuate: