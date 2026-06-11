In omaggio con il Giornale di Vimercate i semi di girasole del ristorante “La Bergamina”

Martedì 16 giugno i lettori del Giornale di Vimercate troveranno, in omaggio con il settimanale, una bustina di semi di girasole formato cartolina, con impressa l’immagine della chiesetta di Cascina del Bruno, uno dei luoghi simbolo della frazione arcorese, del quale, da molti anni ormai, si occupa l’associazione culturale «Amici del Bruno».

Semi di girasole in omaggio: un’idea de La Bergamina di Arcore

L’iniziativa nasce dall’Hotel-Ristorante La Bergamina – in collaborazione con il progetto editoriale «Coltiviamo» di OPS Media e Netweek e Franchi Sementi -, come segno semplice ma concreto di vicinanza al territorio e alle sue realtà associative.

Un “luogo del cuore” A scegliere l’immagine stampata sulla bustina è stata Anna Maifrini, titolare de “La Bergamina”, che ha voluto collegare l’iniziativa a un luogo che sente vicino sia al cuore, sia alla frazione.

“Noi de La Bergamina siamo legati a doppio filo alla chiesetta – racconta – Da sempre, infatti, sosteniamo le attività degli “Amici del Bruno”, l’associazione culturale che ha al suo interno la propria sede. Siamo due realtà nate più o meno negli stessi anni, siamo cresciuti insieme e mi piace questa idea di poter affondare le radici sempre più profondamente nel territorio che ci ospita. Per questo motivo, ogni volta che nascono manifestazioni o iniziative in ambito locale, le sosteniamo in modo concreto: crediamo sia giusto fare squadra, essere partecipi e protagonisti nella vita della nostra frazione”.

L’Associazione Amici del Bruno A parlarci dell’associazione Amici del Bruno è la presidente Federica Bonfanti:

“Promuoviamo l’arte a 360 gradi – afferma -. Ci troviamo in una zona di Arcore un po’ defilata dal punto di vista geografico: poter godere del sostegno delle attività locali ci permette di acquisire maggiore visibilità. L’aiuto che queste ultime ci garantiscono ogni volta è veramente prezioso per finanziare le nostre attività”.

Le radici sono profonde e il terreno sempre fertile.

Semi di girasole… in cartolina: l’omaggio de La Bergamina ai lettori

La bustina di semi di girasole allegata al giornale assume, dunque, un significato speciale: è il segno di un legame ormai indissolubile tra il ristorante La Bergamina e le realtà positive che operano quotidianamente a Cascina del Bruno.