Giornata di festa per il quartiere Sant’Ambrogio di Seregno

Quartiere Sant’Ambrogio in festa nella giornata di oggi, domenica 13 settembre 2020. Presente anche il Giornale di Seregno.

“Insieme per conoscersi”, festa al quartiere Sant’Ambrogio

Sarà una domenica ricca di appuntamenti per tutti i gusti grazie al Comitato di quartiere che ha organizzato “Insieme per conoscersi”, una giornata di festa per coinvolgere residenti e non solo. Tante le iniziative, tra animazione, cultura, sport, tradizione e divertimento.

Stamattina il mercatino alimentare

Durante la mattinata, fino alle 13, ci sarà il mercatino alimentare con produttori locali a cura di Campagna Amica di Coldiretti Lombardia. Un appuntamento che il Comitato spera possa diventare fisso, per offrire un servizio ai residenti nel quartiere.

Passeggiate, laboratori e appuntamenti culturali

La giornata proseguirà con una passeggiata tra storia e natura, la pulizia del boschetto, un percorso sport e salute nel parco di via Marzabotto e, nel pomeriggio, sono previste tante iniziative per i più piccoli, oltre al laboratorio delle piantine, la lezione di zumba, la conferenza a cura di Seregn de la memoria e la premiazione del concorso “Rappresenta il quartiere Sant’Ambrogio”.

