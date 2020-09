Niente sagra a Oreno, ma ci sono i banchetti di patate

La sagra no, le patate sì. Purtroppo l’edizione 2020 della Sagra della patata di Oreno non si terrà a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. Ma ci sono i banchetti di patate.

Niente sagra, ma ci sono i banchetti di patate

Il Circolo culturale orenese ha dovuto suo malgrado annullare la manifestazione che solitamente attira migliaia di persone. Non potevano però mancare i banchetti in piazza San Michele e lungo via Trieste.

Distribuite le tradizionali patate e ci sono pure gli gnocchi

Sono state distribuite le tradizionali patate messe a disposizione del circolo dell’Azienda agricola Fortuna (che per l’occasione ha tenuto aperto la sua sede per la vendita dei buonissimi gnocchi). Tante le persone che non hanno perso l’occasione di portarsi a casa queste prelibatezze a prezzi molto contenuti. Si replica anche domenica prossima.

