Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova Casa di Comunità di Bellusco, ospitata all’interno degli spazi della Corte dei Frati.

Casa di comunità: fissato il giorno del taglio del nastro

Il consueto taglio del nastro del nuovo servizio che prenderà casa all’interno dei rinnovati spazi di via Mazzini, è stato fissato per la mattinata di mercoledì 4 marzo alle ore 11.15.

Nel corso della cerimonia, dove saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale, di Asst Brianza e Regione Lombardia, verranno illustrati i servizi attivi all’interno della struttura e quelli che saranno attivati poi nel corso del prossimo futuro.

Il dettaglio dei servizi previsti

Nel dettaglio, dentro la Casa di Comunità, che è già attiva da qualche giorno, sono presenti la parte amministrativa con il Cup, lo sportello di scelta e revoca e l’accoglienza che seguiranno gli orari di ufficio. Inoltre è previsto il Pua (Punto unico d’accesso), il centro prelievi, l’infermieristica di famiglia e il servizio di psicologia di comunità. Infine ci sarà anche il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), attivo tutti i giorni dalle 20 alle 24 e nei weekend, festivi e prefestivi invece dalle 8 alle 20, oltre che l’Ambulatorio Medico Temporaneo (destinato a tutti i cittadini rimasti senza medico di base) e gli ambulatori dei medici specialisti.