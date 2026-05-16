Conoscenza e prevenzione del diabete

L'Aido ha organizzato a Giussano un incontro in cui sono stati spiegati modi per conoscere il diabete e per affrontarlo al meglio

Giussano, grazie al gruppo Aido presieduto dal Presidente Pietro Gallo, ha ospitato una interessantissima Conferenza dal titolo Diabete, dalla conoscenza alla prevenzione.

L’incontro

Come relatore è intervenuto il dr. Felice Paleari, specialista in endocrinologia e malattie metaboliche, già Responsabile U.O.S. Diabete e Malattie Metaboliche presso l’I.R.C.C.S San Gerardo di Monza che, in un’ampia relazione accompagnata dalla proiezione di diapositive molto chiare e comprensibili, ha illustrato i vari tipi di diabete, la necessità di evitare l’eccesso di glicemia e soprattutto che la prevenzione è l’arma vincente per combattere il diabete.

Interessanti anche gli interventi dei testimonial Davide Rosa, diabetico ed Ombretta Rosa, trapiantata di rene e numerosi gli interventi fra il pubblico presente che ha seguito con attenzione ed interesse tutti gli argomenti che sono stati illustrati dal relatore. Presenti alla serata anche il Presidente provinciale della Sezione provinciale A.I.D.O. di Monza e della Brianza Antonio Topputo ed il Vice Presidente Regionale Vicario dell’A.I.D.O. Lombardia Lucio D’Atri

Continua così sul territorio l’opera di divulgazione della Cultura della Donazione di Organi, tessuti e cellule al fine di favorire i trapianti, della Solidarietà umana e della Prevenzione di malattie gravi e deleterie per la salute dei nostri concittadini portate avanti dai volontari dell’A.I.D.O., Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, tessuti e cellule.