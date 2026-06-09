È stata inaugurata la mattina dell’8 giugno 2026 la nuova sede del SERD di Limbiate, il Servizio per le Dipendenze di ASST Brianza, situata in via Monte Grappa 19, nel cuore del complesso storico di Mombello dove trovano sede anche altri servizi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze diretto dal dottor Antonio Amatulli.

Dipendenze, inaugurata la nuova sede SERD a Limbiate

La nuova collocazione rappresenta un passaggio importante per il territorio e per la rete dei servizi dedicati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle dipendenze. L’obiettivo è offrire ai cittadini e alle loro famiglie un servizio sempre più accessibile, qualificato e vicino ai bisogni della comunità.

Le autorità presenti

Presenti per ASST Brianza il Direttore Generale Carlo Alberto Tersalvi, il Direttore Sociosanitario Antonino Zagari, il Direttore della SC Dipendenze Giovanni Luca Galimberti, la Coordinatrice del SERD di Limbiate Daniela Leto e una rappresentanza di direttori e operatori; per il Comune di Limbiate il Sindaco Antonio Romeo, il Vicesindaco Agata Dalò. Presenti anche di ATS Brianza il Direttore Generale Paola Palmieri, il Direttore Sociosanitario Antonio Colaianni, il Direttore SC Salute Mentale e Dipendenze Paola Passoni.

Hanno presenziato anche i rappresentanti delle Associazioni e delle Comunità del Territorio che operano in sinergia con il SERD.

Le dichiarazioni istituzionali

“Sono lieto di inaugurare oggi questa nuova sede, un luogo accogliente, bello e spazioso, pensato per favorire il benessere di chi lo vive ogni giorno e creare le condizioni migliori per lavorare bene e con qualità – spiega il Direttore Generale di ASST Brianza, Tersalvi – La presa in carico multidisciplinare rappresenta un valore fondamentale di questo Servizio, in quanto permette di supportare pazienti e familiari sotto ogni punto di vista, integrando competenze professionali diverse in un percorso di cura completo e personalizzato. Anche le attività proposte, sia all’interno della struttura sia all’aperto, sono parte integrante del progetto terapeutico: contribuiscono a promuovere autonomia, relazioni e partecipazione, trasformando ogni esperienza in un’opportunità di benessere e di inclusione. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Regione Lombardia per il sostegno e la fiducia che, anche questa volta, ha accordato al nostro impegno nel garantire servizi, presenza e qualità sul territorio a fianco delle persone più fragili e delle loro famiglie”. “La gentilezza è un valore che caratterizza l’approccio di ASST Brianza sul territorio e sostiene le relazioni che quotidianamente vengono alimentate con la cittadinanza e le associazioni – aggiunge il Direttore Socio Sanitario di ASST Brianza, Zagari – In un contesto di cura e assistenza come questo, essa assume un significato ancora più profondo, rappresentando uno strumento essenziale per accogliere, ascoltare e accompagnare pazienti e familiari con rispetto e sensibilità. La qualità dell’assistenza non passa solo attraverso le competenze professionali, ma anche attraverso la capacità di creare un ambiente umano, rassicurante e attenta a tutte le fragilità”.

Il punto di vista del Dipartimento

“La nuova sede è luminosa, spaziosa, ben arredata, proprio come ci si aspetta da un buon luogo di cura. Restituisce dignità di patologia alle dipendenze patologiche. Tutto questo contribuisce in modo significativo a contrastare lo stigma che ancora oggi grava pesantemente sul mondo delle dipendenze – sottolinea il Direttore SC Dipendenze di ASST Brianza, Galimberti: Un luogo di cura “bello e funzionale” parifica la patologia delle dipendenze alle altre patologie e allontana l’immagine di un Servizio dedicato a chi “in fondo un po’ se l’è cercata”. Permette ai pazienti ed agli operatori sociosanitari di non sentirsi di serie B e conferma la grande attenzione della Direzione aziendale nella lotta ai pregiudizi, a favore di percorsi di cura sempre più accessibili e inclusivi. La nuova sede, collocata in una palazzina insieme ad altri Servizi, offre infatti la possibilità di intercettare e accogliere anche quelle persone che in passato, per il timore di essere giudicate o etichettate negativamente, potevano sentirsi scoraggiate dal rivolgersi a strutture percepite come poco accoglienti, isolate o associate a una condizione di disagio.”

La visione del Comune

“Ho proposto il nome ‘Cittadella della Salute’ ormai vent’anni fa, in un periodo in cui quest’area sembrava purtroppo abbandonata a se stessa e destinata al declino – ha invece dichiarato il sindaco Romeo – Oggi, finalmente, vediamo i frutti di un lungo lavoro di riqualificazione. La vera e propria rinascita di questo polo deve essere segnata anche da questo nuovo modo di indicarlo: chiamare l’insieme di queste strutture ‘Cittadella della Salute’ serve a dare una nuova, forte identità a un’area che sempre di più rappresenta un punto di riferimento d’eccellenza per tutto il nostro territorio”.

Le testimonianze delle famiglie

Particolarmente toccanti sono stati gli interventi di alcuni dei genitori dei pazienti. Nelle loro parole è emerso con forza il senso di accoglienza e vicinanza che percepiscono come familiari, descrivendo questo servizio non solo come un luogo di cura bensì come una famiglia allargata, un punto di riferimento costante con cui condividere fatiche e successi.

Il servizio SERD

Il SERD di Limbiate, coordinato dalla Dott.ssa Daniela Leto, afferisce alla Struttura Complessa Dipendenze di ASST Brianza diretta dal dott. Giovanni Luca Galimberti, che promuove interventi territoriali dedicati alla prevenzione, alla valutazione dei bisogni e alla presa in carico integrata e continuativa delle persone con problemi legati all’uso o abuso di sostanze psicoattive, sia legali (alcol e farmaci) sia illegali (eroina, cocaina, cannabinoidi e altre), oltre che delle dipendenze comportamentali come gioco d’azzardo, tabagismo e nuove forme di addiction.

L’obiettivo è offrire ai cittadini e alle loro famiglie percorsi personalizzati che integrano interventi medici, farmacologici, psicologici, assistenziali, sociali e riabilitativi, attraverso équipe multidisciplinari composte da medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali ed educatori.

Sul territorio sono attive altre due sedi SerD a Carate Brianza e Monza e tre sedi specializzate per alcoldipendenza, tabagismo, gioco d’azzardo e nuove dipendenze: il NOA di Monza, il NOA di Seregno e l’Unità Operativa Alcolismo e Nuove Dipendenze di Vimercate.

Attraverso questa rete di servizi, ASST Brianza conferma il proprio impegno nel garantire percorsi di cura accessibili, qualificati e vicini ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Accesso e orari

L’accesso al SERD di Limbiate è libero, per appuntamenti e informazioni, negli orari di apertura:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 8:30 – 13:00 e 14:00- 16:30 martedì: 8:30 – 13:00 e 14:00 – 15:30

Contatti: Tel. 02 99456277 e-mail: sert.limbiate@asst-brianza.it

Attività e dati del servizio

L’attività del SerD di Limbiate si inserisce in un contesto clinico caratterizzato da bisogni sempre più complessi e differenziati. Accanto ai disturbi correlati all’uso di sostanze, il servizio intercetta e prende in carico situazioni legate ad alcoldipendenza, poliassunzione e dipendenze comportamentali come il gioco d’azzardo.

Presso il SerD di Limbiate opera un’équipe multidisciplinare composta da due medici, quattro infermieri, due psicologhe, tre assistenti sociali, due educatrici e un amministrativo. Nel corso del 2025 il servizio ha seguito 515 assistiti ed erogato complessivamente oltre 28.060 prestazioni.

Il percorso al Servizio prevede una valutazione attenta delle condizioni psicologiche, familiari, sociali e sanitarie allo scopo di costruire interventi personalizzati individuali e di gruppo. Il Servizio si caratterizza per un alto investimento sui percorsi terapeutici ed educativi di gruppo tra i quali la montagnaterapia, i gruppi per i familiari, gruppi psicoeducativi e motivazionali, gruppi ergoterapici, gruppi psicoterapici e di mindfulness.

Innovazione e ricerca

Un elemento qualificante dell’attività del SerD di Limbiate, e più in generale della Struttura Complessa Dipendenze di ASST Brianza, è l’attenzione costante all’innovazione clinica e alla ricerca applicata. Il servizio si distingue infatti per un approccio all’avanguardia attraverso un lavoro sistematico di osservazione, approfondimento e aggiornamento scientifico. I dati raccolti, ad esempio, nell’ambito dello screening sull’ADHD sono stati oggetto di presentazione e confronto in convegni, tavole rotonde e momenti formativi dedicati al rapporto tra ADHD, dipendenze e comorbidità psichiatriche, a testimonianza del ruolo attivo di ASST Brianza nel promuovere conoscenza, buone pratiche e modelli di presa in carico innovativi.

La struttura e l’investimento

La nuova struttura di via Monte Grappa 19 è di proprietà di ASST Brianza. I lavori di ristrutturazione sono terminati e il servizio si è insediato nella nuova sede da poche settimane.

La realizzazione del cantiere SerD ha avuto un costo complessivo di € 180.000,00, con progettazione interna dell’Ufficio tecnico di ASST Brianza a firma dell’Arch. Alberto Nicolò. L’opera è stata finanziata con fondi derivanti da alienazioni, coperti totalmente dai proventi derivanti dalla vendita di terreni di proprietà dell’azienda.

L’intervento ha permesso di valorizzare il patrimonio di proprietà di ASST Brianza all’interno del Corberi e di restituire alla ASST Rhodense gli spazi occupati in precedenza per le attività di Serd e NOA all’interno dell’ex ONP “Antonini” di Limbiate, riducendo di conseguenza le spese per le utenze e la gestione ordinaria.