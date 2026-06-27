Il No al suicidio assistito unisce i medici: oltre 270 firmatari, molti in Brianza

“Il suicidio assistito è deontologicamente inaccettabile”. Oltre 270 medici di diverse regioni italiane – con una fitta rappresentanza di camici bianchi del territorio brianzolo e lombardo – hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al direttore per esprimere la propria netta contrarietà alla pratica del suicidio assistito.

Nel testo, che riportiamo integralmente di seguito insieme ai primi firmatari, i professionisti rivendicano la natura deontologica della professione medica, schierandosi a favore del potenziamento delle cure palliative e dell’accompagnamento del malato.

Caro direttore,

Le inviamo questa lettera aperta come contributo al dibattito attualmente in corso relativo alla pratica del suicidio assistito.

Oltre a noi promotori, la lettera è stata sottoscritta da oltre 270 medici di varie Regioni italiane, che autorizzano la

pubblicazione del loro nominativo. Nel caso l’elenco completo non potesse essere pubblicato per ragioni di spazio nella

versione cartacea, ne chiediamo la pubblicazione online.

Siamo un gruppo di medici di varie specializzazioni; scriviamo in riferimento alle dichiarazioni dei medici del Veneto, nelle

figure dei presidenti degli Ordini, in materia di fine vita ed in particolare a riguardo della legge sul suicidio assistito in

discussione nelle aule Parlamentari. Tali dichiarazioni, che fanno eco a quelle del Presidente dell’Ordine dei Medici di Parma

del novembre u.s., ricordano a tutti la natura della professione medica, in un contesto di sostanziale silenzio (o

accondiscendenza?) da parte della classe medica stessa. In particolare, condividiamo il principio secondo cui l'attività medica

è ontologicamente in opposizione al suicidio: si studia anni per cercare di curare al meglio il paziente, non per eliminarlo.

Pertanto, il suicidio medicalmente assistito è deontologicamente non accettabile.

Sosteniamo anche l’affermazione secondo cui una legge sul suicidio assistito non è, ad oggi, necessaria in Italia. Qualunque

testo di legge, anche il più garantista, introdurrebbe, nei fatti, il suicidio come diritto, secondo l'illusione che la soluzione dei

problemi della vita possa essere la fine della vita stessa, aprendo ad un piano inclinato che porta al suicidio persone malate di

depressione o solo perché anziane, come già accade in altri paesi dove queste leggi sono approvate da anni e da cui occorre

imparare.

Vogliamo, inoltre, sottolineare i seguenti aspetti:

– La possibilità da parte del paziente di rifiutare le cure è già chiaramente garantita dall'attuale ordinamento; ogni persona,

infatti, oggi ha il diritto di non acconsentire a terapie che ritiene eccessivamente gravose, pur proposte dal medico in

“scienza e coscienza” e secondo criteri di appropriatezza clinica. Questo diritto si deve accompagnare alla certezza di non

essere abbandonati, attraverso un adeguato accesso alle cure palliative che hanno lo scopo di prendersi in carico e

accompagnare il paziente e la sua famiglia per tutto l’iter di malattia cronica non guaribile, fino alla fine.

– Le successive sentenze della Consulta dal 2019 in poi hanno introdotto una sorta di diritto al suicidio assistito “gratuito”.

Infatti, tramite una assai discutibile se non indebita invasione di campo nei confronti del potere legislativo, mediante

un'interpretazione di parte dei diritti costituzionali non solo si è arrivati a forzare il Parlamento a legiferare in materia di

suicidio assistito, ma anche a deciderne le condizioni di attuazione: esiste forse un diritto a disporre della propria vita

obbligando la società a farsi carico di terminarla?

Desideriamo, pertanto, richiamare le radici della professione medica, il cui obiettivo è il perseguire il bene dei pazienti in

scienza e coscienza, con lo scopo di guarire quando possibile o di curare ed accompagnare il malato inguaribile rispettando la

sua dignità. Come diceva Cicely Saunders, fondatrice degli Hospice e contraria a forme di eutanasia: “Tu sei importante

perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo momento della vita. Faremo tutto ciò che è in nostro potere non solo per

aiutarti a morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte”.

Noi andiamo a lavorare tutti i giorni desiderando guardare i nostri malati in questo modo, in tutte le fasi della loro malattia.

Da ultimo, desideriamo anche richiamare la società a ripensare il suo ruolo in questo delicato momento storico, perché è

attraverso forme di carità e solidarietà civile che offrono una prossimità umana al bisogno del malato e della sua famiglia,

che un popolo cresce e si educa alla speranza.

Qualunque altro cittadino che, condividendo i contenuti della lettera, volesse esprimere il proprio sostegno, può farlo

gratuitamente all’indirizzo:

www.change.org/suicidiononcura

Andrea Coppadoro, Anestesia e Rianimazione

Margherita Scanziani, Anestesia e Rianimazione

Antonio Rovere, Radiologia

Angela Abbatangelo Medicina Generale Lombardia

Felice Achilli Cardiologia Lombardia

Daniela Agape Gastroenterologia , ex MMG Lombardia

Fabio Agostoni Igiene e medicina preventiva Lombardia

Ornella Agostoni Cardiologia Lombardia