La RSA Villa Cenacolo di Lentate sul Seveso, parte del gruppo emeis Italia, apre le sue porte al territorio con un evento dedicato alla riflessione sul tema dell’invecchiamento e della longevità.

Invecchiamento attivo, se ne parla alla Rsa Villa Cenacolo

L’appuntamento è in programma per lunedì 27 aprile alle ore 17.30 presso la struttura, e vedrà la partecipazione del Professor Marco Trabucchi, medico specialista in psichiatria e Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria.

Durante l’incontro verrà presentato il suo ultimo libro, Invecchiare non fa paura (San Paolo Edizioni), un volume che propone una visione positiva e concreta dell’invecchiamento, sottolineando come vivere a lungo e bene dipenda anche dalle scelte personali e da un equilibrio tra cure mediche, stili di vita e responsabilità individuale. A dialogare con l’autore sarà Francesco Ognibene, giornalista della redazione di Avvenire.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di apertura e confronto con la cittadinanza, confermando l’impegno di Villa Cenacolo nel promuovere momenti culturali e di sensibilizzazione sui temi della terza età, del benessere e della cura.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.