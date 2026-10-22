Nuova sede per il Consultorio di Giussano: assistenza e sostegno nella Casa di Comunità

Aggiungi Prima Monza alle tue fonti preferite

É operativa da 23 settembre 2026 la nuova sede del Consultorio Familiare di Giussano di ASST Brianza, situata all’interno della Casa di Comunità di via Milano 65.

Un luogo di relazione, prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale che nasce con l’intento di essere una casa aperta, inclusiva e accogliente, dove ogni persona, coppia e famiglia possa sentirsi ascoltata, sostenuta e accompagnata nel proprio percorso di vita.

L’integrazione con i servizi e l’impegno di ASST Brianza

L’ingresso nella nuova sede è parte del percorso evolutivo che i Consultori di ASST Brianza stanno vivendo all’interno delle Case di Comunità. Un percorso che ne rafforza l’identità e migliora l’integrazione con gli altri servizi sanitari, sociosanitari e sociali per offrire risposte sempre più complete ai bisogni delle persone.

“Con questa nuova apertura non solo ASST Brianza inaugura un nuovo spazio confortevole e inclusivo, ma soprattutto rinnova un impegno: quello di essere vicina alle persone nei momenti più significativi e delicati della loro vita, offrendo ascolto, sostegno, orientamento. Perché la cura non è fatta soltanto di prestazioni e servizi: nasce anche dall’incontro tra persone. E il Consultorio continuerà a essere questo luogo di incontro”, afferma il Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi.

Le prestazioni, le modalità di accesso e i contatti

Il servizio eroga prestazioni in ambito ostetrico-ginecologico, tra cui assistenza in gravidanza e in tema di contraccezione, prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile (screening oncologici regionali) e menopausa, e in ambito psico-sociale, come il sostegno psicologico clinico, la consulenza sociale, l’orientamento ai servizi del territorio e la mediazione familiare.

Si accede al Consultorio di Giussano sia tramite accesso diretto, sia tramite prenotazione agli sportelli o al numero 0362 485219 chiamando il mercoledì dalle 9 alle 13. L’indirizzo mail è consultorio.giussano@asst-brianza.it.