Prevenzione e primo soccorso pediatrico al PalaDesio. Sabato 7 marzo torna “CresciAMO Insieme” organizzato da Asst Brianza e San Giorgio ’79

Incontro al PalaDesio

Al PalaDesio la sesta edizione dell’evento gratuito“CresciAMO Insieme: i consigli degli esperti per la sicurezza dei vostri bambini”. Appuntamento sabato 7 marzo alle 9 con l’iniziativa organizzata da ASST Brianza e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica San Giorgio ’79, in collaborazione con Mustela e Salvagente Italia e con il patrocinio del Comune di Desio. Un incontro sulla prevenzione e il primo soccorso pediatrico aperto a genitori, parenti, baby sitter, educatori per rafforzare la rete di protezione intorno ai più piccoli.

Le tematiche dell’incontro

L’evento, promosso dalla SC Pediatria dell’Ospedale Pio XI di Desio e Dipartimento Materno-Infantile di ASST Brianza, affronterà tematiche di grande rilievo legate alla sicurezza e alla gestione del neonato e lattante, quali la prevenzione della morte in culla e degli incidenti domestici, le convulsioni e il trauma cranico, la prevenzione da soffocamento e la chiamata di emergenza.

Attenzione alla tutela e al benessere dei bambini

Un focus sarà dedicato alle manovre di disostruzione, con nozioni teoriche e prove pratiche tradotte anche in arabo, inglese e urdu. La psicologa, inoltre, offrirà un punto di ascolto e un momento di lettura condivisa di un albo illustrato. L’iniziativa “CresciAMO Insieme” non è solo un incontro informativo, bensì un momento di grande valore per diffondere consapevolezza, competenze e strumenti concreti, al fine di supportare una comunità sempre più preparata e attenta alla tutela e al benessere dei bambini.

Il direttore di ASST Brianza

“Questa rinnovata collaborazione tra ASST, Istituzioni locali e gli altri partner di riferimento per il settore dimostra quanto sia condivisa l’esigenza di fare rete per supportare le famiglie nel percorso della genitorialità, costruendo occasioni valide di incontro, confronto e informazione volte a diffondere una cultura della salute e della sicurezza ancora più radicata – dichiara il Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi – L’attenzione linguistica, con contenuti tradotti in più lingue, rende l’evento ancora più inclusivo, abbattendo le barriere comunicative e garantendo a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di accedere alle informazioni. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito anche quest’anno alla realizzazione di un’iniziativa di grande valore e che ogni giorno a vario titolo, offrono la propria professionalità a servizio della comunità”.

L’impegno dei pediatri

“Questo evento nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante diffondere informazioni accurate e corrette in tema di sicurezza e prevenzione, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni. Coinvolgere genitori, operatori e tutti coloro che si prendono cura dei bambini è fondamentale per rafforzare ulteriormente la crescita dell’intera comunità”, afferma la dottoressa Patrizia Calzi, direttore del Dipartimento Materno-Infantile di ASST Brianza.

“La grande partecipazione che ad ogni edizione registra l’evento CresciAMO Insieme conferma quanto le famiglie sentano forte il tema della sicurezza dei bambini: ogni informazione corretta, infatti, contribuisce a creare situazioni più sicure e prevedibili e maggiore serenità nella gestione della quotidianità. Anche i piccoli gesti possono davvero fare la differenza”, sottolinea la dott.ssa Tiziana Varisco, Responsabile Scientifico dell’evento.

“La prevenzione e il primo soccorso pediatrico rappresentano competenze che ogni adulto dovrebbe possedere. Per questo affrontare temi come questi anche fuori dalle strutture ospedaliere, in un luogo aperto come il PalaDesio, significa rendere la salute un patrimonio condiviso”, afferma la dottoressa Laura Ilardi, Responsabile SSD Neonatologia di ASST Brianza.

Il sindaco Moscatelli

“Siamo orgogliosi, come Comune di Desio, di rinnovare la nostra collaborazione a questo evento, un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per tante famiglie del nostro territorio – dichiara il Sindaco di Desio Carlo Moscatelli – Ringrazio ASST Brianza, l’Associazione Sportiva Dilettantistica San Giorgio ’79 e tutti i partner che rendono possibile questa iniziativa, a partire dalla SC Pediatria dell’Ospedale Pio XI di Desio e dal Dipartimento Materno-Infantile, per l’impegno e la competenza che mettono al servizio della comunità. Parlare di prevenzione, di primo soccorso pediatrico, di sicurezza domestica e di manovre di disostruzione significa dare ai genitori, ai nonni, agli educatori e alle baby sitter strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza anche le situazioni più delicate. Crediamo fortemente che investire nella formazione e nella prevenzione significhi investire nel futuro della nostra comunità. Questo è molto più di un incontro informativo: è un’occasione per rafforzare quella rete di protezione e solidarietà che fa di Desio una città attenta, accogliente e vicina ai bisogni dei più piccoli e di chi si prende cura di loro”.

Come iscriversi all’evento

L’evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito di Salvagente Italia a questo link: https://salvagenteitalia.org/corso/desio-mb-cresciamo-insieme-evento-sulla-prevenzione-e-il-primo-soccorso-pediatrico/