Salute mentale, tre incontri con Bcc Carate e Treviglio e Fondazione Life on Mind

Tre incontri dedicati alla salute mentale per accendere un confronto pubblico su un tema sempre più attuale, ma ancora troppo poco approfondito.

È questo il cuore di «Tra corpo, parola e sguardo», il ciclo di appuntamenti promosso da Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio in collaborazione con la Fondazione Life on Mind, in programma il 5, 12 e 19 marzo all’Auditorium Vittorio Ghezzi di via Garibaldi a Carate Brianza.

Un percorso aperto ai soci Bcc e alla cittadinanza che intende offrire strumenti di comprensione, occasioni di dialogo e spazi di riflessione condivisa su un fenomeno che coinvolge giovani, famiglie, scuole e mondo del lavoro.

La Settimana del Fiocchetto Lilla

La scelta del mese di marzo vuole rafforzare la «Settimana del Fiocchetto Lilla», dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, tema al centro del lavoro della Fondazione Life on Mind, ente impegnato nella promozione della cultura della salute mentale attraverso attività cliniche, formative e divulgative. La Fondazione nasce per volontà degli azionisti e dell’amministratore delegato del Gruppo Sapio che, in occasione del centenario di costituzione nel 2022, hanno scelto di destinare parte delle proprie risorse al sostegno di persone che affrontano patologie legate alla salute mentale, con particolare attenzione ai disturbi alimentari. Life on Mind riunisce un’équipe multidisciplinare di professionisti di alto profilo – clinici, psicologi e specialisti – impegnati nella cura, nella prevenzione e nella diffusione di una cultura libera da stigma.

Bcc Carate e Treviglio a fianco dei bisogni del territorio

«Essere Banca di Comunità – dichiara il presidente di Bcc Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli – significa assumersi la responsabilità di intercettare e accompagnare i bisogni reali del territorio. La salute mentale è oggi una delle questioni più urgenti: coinvolge in modo particolare i giovani e le loro famiglie, ma chiama in causa l’intera società. Nonostante l’aumento dei casi e l’impatto sempre più evidente, resta un tema ancora frenato da tabù e stigma. Con questo ciclo di incontri vogliamo creare uno spazio autorevole di approfondimento e confronto, grazie alla collaborazione con Fondazione Life on Mind, che mette a disposizione competenze professionali di altissimo livello.».

Parole condivise da Maurizio Colombo, presidente della Fondazione Life On Mind: “La prevenzione è il primo vero atto di cura. La collaborazione con BCC Carate e Treviglio per questo ciclo di incontri dedicati alla salute mentale è un segnale molto importante: significa riconoscere che i Disturbi Alimentari non sono un tema privato, ma una responsabilità collettiva. Come Fondazione Life on Mind crediamo che informazione, consapevolezza e dialogo siano strumenti fondamentali per intercettare il disagio prima che si trasformi in sofferenza. Creare spazi di confronto nei territori vuol dire costruire comunità più attente, più preparate e più capaci di accogliere”.

Nel foyer dell’Auditorium una mostra sul disturbo mentale

Durante l’intera durata del ciclo, nel foyer dell’Auditorium sarà possibile visitare una mostra a cura dell’associazione Cavallo Blu, che espone opere di artisti legati all’esperienza del disturbo mentale. Cavallo Blu è un’associazione che promuove l’arte come strumento di cura, incentivando ricerca e sperimentazione sul territorio nazionale e favorendo processi culturali di inclusione attraverso il linguaggio artistico.