Si rafforza la collaborazione tra ASST Brianza e l’Associazione Cancro Primo Aiuto, già attiva presso la sede principale e i presidi del territorio. Il percorso di sostegno alle persone con malattia oncologica si allarga ora alla fisiatria dell’Ospedale di Vimercate grazie alla donazione di un nuovo sistema a onde d’urto: un nuovo passo nel lavoro comune per continuare a dare risposte concrete ai bisogni dei pazienti e migliorare i percorsi di cura.

Durante la cerimonia, avvenuta nella mattinata del 26 ottobre 2026 presso la Direzione Generale di ASST Brianza, il Direttore Generale Carlo Alberto Tersalvi ha consegnato a Flavio Ferrari, Amministratore Delegato di CPA, una targa di riconoscimento per l’impegno, il sostegno e la vicinanza dimostrati in questi anni.

Presente alla cerimonia anche Alessandra Grossi, Direttore della S.C. Riabilitazione Specialistica.

“Oggi riceviamo l’ennesimo sopporto da Cancro Primo Aiuto, associazione trentennale che da anni aiuta e sostiene l’attività della ASST Brianza. Il macchinario per le onde d’urto che ci viene donato servirà alla nostra popolazione per il trattamento delle patologie osteomuscolari e il miglioramento della qualità della vita durante e dopo le cure”, ha dichiarato il Direttore Generale dott. Carlo Alberto Tersalvi. “Con CPA e l’Università Statale di Milano, inoltre, stiamo lavorando per firmare un Memorandum of Understanding per un progetto di ricerca scientifica sull’attività fisica delle donne affette da tumori alla mammella. Un tassello importante che si aggiunge al lavoro già in corso in ambito oncologico sul fronte della terapia e dell’alimentazione, due aspetti in cui ASST Brianza si conferma all’avanguardia”.