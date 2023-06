A Carate liceo don Gnocchi e In-Presa fanno festa tre giorni

A Carate Brianza liceo don Gnocchi e In-Presa insieme per fare festa.

Appuntamento a Carate Brianza nell’ex Formenti

Torna nel fine settimana a Carate Brianza In-Festa 2023, l’appuntamento estivo di fine anno scolastico organizzato dall’istituto superiore di via Dei Gaggioli e dalla cooperativa sociale di via Emilia Vergani. Da venerdì 9 a domenica 11 giugno l’area all’interno delle ex Fabbriche Formenti sarà animata dalla presenza di studenti, genitori, docenti e collaboratori. Festa sì, ma anche momenti di riflessione sul tema scelto per l’edizione 2023: “La vita è la più romantica delle avventure, ma solo l’avventuriero lo scopre…”.

Ad aprire la tre giorni, venerdì 9 giugno, l’incontro in programma alle 18,30 con don Alberto Frigerio, sacerdote caratese, docente di In-Presa e di Etica della vita a Milano e con Teresa Gramegna, ostetrica. In serata cucina e concerto live.

Sabato sera il maxischermo per la finale di Champions

Si prosegue sabato 10 giugno alle 17,30 con un altro interessante incontro di riflessione che vedrà come relatore Davide De Santis, presidente dell’associazione La Mongolfiera di Imola. In serata cucina siciliana e la finalissima di Champions League con proiezione su maxischermo della sfida tra Inter e Manchester City in diretta da Instabul.

Domenica 11 giugno, ultimo giorno della In-Festa, alle 17 verrà celebrata la Messa presieduta da don Luciano Angario, Vicario episcopale di zona. Alle 18 il terzo incontro di riflessione con l’intervento di Giancarlo Cesana, professore di Sanità Pubblica a Milano.

In serata ancora cucina, musica, estrazione della lotteria e la premiazione dei tornei degli studenti organizzati durante la tre giorni di festa.