A Concorezzo arriva "PerPiùDiario"

Bella novità per la scuola di Concorezzo. Gli studenti, a partire dal prossimo anno, riceveranno il "PerPiùDiario", strumento didattico realizzato da associazione genitori e Amministrazione comunale.

Un diario studiato, pensato e realizzato dagli studenti delle scuole elementari di Concorezzo. Un progetto innovativo e stimolante, nato dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e l’associazione dei genitori "Aps Perpiùscuola". Ad annunciare con soddisfazione la nascita dell’iniziativa è stato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo.

"Abbiamo approvato in Giunta il progetto “PerPiùDiario” promosso dall’associazione Aps Perpiuscuola di Concorezzo per la realizzazione di un diario scolastico per le terze quarte e quinte elementari e di un quadernino per le prime e seconde elementari - ha spiegato l'assessore - I 750 bambini delle scuole primarie saranno coinvolti nella realizzazione grafica e nella scelta dei materiali per questi due strumenti didattici che verranno personalizzati attraverso un contest dedicato".