E’ in programma sabato 15 marzo 2025 un Open day per scoprire da vicino l'offerta dei due asili nido comunali di via Adamello e via Diaz a Desio, rivolti alla fascia d'età 0 - 3anni.

A Desio una giornata per conoscere l'offerta degli asili nido comunali

Per le famiglie è un’occasione per visitare le due strutture in un clima accogliente e disteso, alla presenza di educatori e coordinatori che narreranno la quotidianità dei bambini, racconteranno le proposte educative progettate e predisposte per i piccoli, nonché per accogliere e rispondere alle domande dei genitori. Per agevolare la partecipazione, entrambe le strutture rimarranno aperte dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo sistemanidi@ comune.desio.mb.it oppure telefonare al numero 0362.624954 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10.30.