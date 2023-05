A Meda il progetto Erasmus+ compie dieci anni

Dieci anni all’insegna del dialogo tra culture per promuovere l’internazionalizzazione. Venerdì sera nella sala polifunzionale dell’oratorio l’Istituto Milani di Meda ha festeggiato il decimo anniversario del progetto Erasmus+ con un evento dal titolo dal titolo «10 anni di Erasmus+ - Dialogo tra culture per l’internazionalizzazione, la sostenibilità e l’inclusione sociale».

Nella prima settimana del mese la scuola ha ospitato, proprio grazie al programma Erasmus+, una coppia di dirigenti scolastici dall’isola di Tenerife: Francisco Gonzalez Santana e Jesus Omar Garcia Tosco.

«Proprio in occasione della visita di questa delegazione delle Canarie e a pochi giorni dall’anniversario della nascita dell’Unione Europea, il 9 maggio, la commissione per l’internazionalizzazione della scuola ha presentato una serata per celebrare i dieci anni del programma Erasmus+», ha spiegato il professor Fabio Valtorta , uno dei referenti del progetto.

Hanno preso parte alla serata anche i rappresentanti delle scuole partner, in collegamento da remoto. Dimitris Konetas da Ionannina, Grecia, ha parlato dell’iniziativa «Dreamers beyond borders»:

«E’ un progetto importante per l’attenzione che ha per la cooperazione e il confronto tra Paesi diversi e per l’attenzione al tema dell’immigrazione. Gli studenti hanno potuto anche incontrare dei rifugiati politici qui in Grecia e interfacciarsi in prima persona con questa realtà».