A Meda primo giorno di scuola in oratorio per tre classi VIDEO

A Meda primo giorno di scuola in oratorio per le tre classi prime della scuola primaria San Giorgio.

Nella mattinata di oggi, lunedì 14 settembre 2020, gli studenti, emozionati per l’inizio di questa nuova avventura in un contesto diverso dal solito, sono stati accolti dalla dirigente scolastica Maria Grazia Perego, dal sindaco Luca Santambrogio e dall’assessore all’Istruzione Alessia Villa. Per ragioni di spazio e per garantire il rispetto delle misure anti-Covid, infatti, le tre classi prime della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di via Cialdini sono state “trasferite” nei locali dell’oratorio Santo Crocifisso, appositamente adattati.

“Sarà un’avventura meravigliosa nonostante le accortezze di questo periodo”

«In questi mesi particolari ci siamo sentiti costantemente con la preside, speriamo di essere riusciti a dare spazi accoglienti ai vostri bambini – ha detto l’assessore rivolgendosi ai genitori – Questo 14 settembre è finalmente arrivato, è una data che segna la ripresa, un nuovo cammino. Per i vostri piccolini è proprio l’inizio di una nuova avventura, che sarà meravigliosa nonostante tutte le procedure e le accortezze che questo nuovo periodo ci richiede. Iniziamo con il sorriso, anche se nascosto dalle mascherine».

