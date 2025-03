Aicurzio senza prima elementare, ma il sindaco rilancia: «A noi non è arrivata alcuna comunicazione»

La notizia è una di quelle che fanno male, soprattutto per una comunità piccola come quella aicurziese. Dal prossimo anno scolastico, infatti, nel plesso cittadino di Aicurzio non ci sarà nessuna prima elementare.

Aicurzio senza prima elementare

Nei giorni scorsi infatti l’Istituto comprensivo ha diramato una comunicazione alle famiglie che avevano indicato come prima scelta la scuola del piccolo borgo brianzolo, spiegando che nell’anno scolastico 2025/2026 la prima elementare non verrà attivata ad Aicurzio, per un numero troppo basso di iscritti.

Una decisione che aleggiava già nell’aria nelle scorse settimane, quando era emersa la notizia dei numeri esigui degli iscritti alla scuola elementare. Nonostante una riunione indetta proprio dall’Istituto Comprensivo, con l’obiettivo di capire se fosse stato possibile spostare ad Aicurzio qualcuno dei bambini che aveva indicato come prima scelta la scuola di Villanova (che aveva invece il problema opposto di Aicurzio con ben 27 iscritti), purtroppo i numeri degli iscritti al plesso aicurziese non sono aumentati.

Il sindaco rilancia: «A noi non è arrivata alcuna comunicazione»

Sulla questione però il sindaco Matteo Baraggia ha spiegato di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali.

«Due settimane fa ho parlato con il provveditore, che non era a conoscenza della situazione della scuola di Aicurzio - ha sottolineato il primo cittadino - Ho illustrato quindi il tutto e lo stesso mi ha assicurato che mi avrebbe aggiornato qualora si fosse optato per non attivare la prima elementare in paese. Al momento noi non abbiamo ancora ricevuto informazioni in merito e comunicazioni ufficiali circa la situazione della prima elementare per il prossimo anno. Se poi i genitori degli alunni hanno invece ricevuto comunicazioni diverse, questo io non lo so».

Successivamente Baraggia ha poi rivendicato quanto fatto dal Comune per garantire la partenza della prima elementare il prossimo anno.