Al Castiglioni primo premio per un video sull'inclusione

A Limbiate gli studenti di 4 CGT premiati nella categoria TikTok del concorso promosso da TeamLife e Lions

Iniziativa

Un video di 16 secondi per abbattere barriere fisiche e mentali. S'intitola "Un cordino per vincere" e ha conquistato il primo premio nella categoria video TitTok il filmato realizzato dagli alunni di 4 CTG del Castiglione per il concorso "Rappresentiamo l'inclusione". L'iniziativa è stata promossa da TeamLife, associazione di volontariato che si occupa di inclusione e disabilità, con la partecipazione di Lions International 108 IB2 Italy.

Chi ha partecipato

Sono 40 gli istituti che hanno partecipato con contenuti video. gli studenti del plesso di via Monte Grappa si sono messi in gioco nella realizzazione di un beve filmato interamente ideato e realizzato da loro: soggetto da rappresentare, testo, realizzazione grafica, musica, riprese audio e video, inoltre hanno contattato e coinvolto figure esterne disposte a collaborare.

"Al di là del risultato finale, la partecipazione a questo progetto ha permesso di riflettere su una tematica importante e attuale. L'intento del video è quello di trasmettere un messaggio di sportività e una rappresentazione della disparità che vada oltre agli stereotipi, che spesso costituiscono delle vere e proprie barrire culturali", ha spiegato la professoressa Marta Meroni, referente del progetto

Cosa mostra il video

Due atleti: la ragazza indossa un cordino (usato dagli atleti ipovedenti) che lega col suo poso al posto di un ragazzo con una protesi alla gamba sinistra. Entrambi si preparano a una corsa.

Messaggio che si vuole mandare

la vita ci può mettere in situazioni di difficoltò, non solo legate alla disabilità, ma l'importante è andare avanti: