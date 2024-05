Al nido restano fuori 93 bimbi, Romeo: «A settembre 2025 apriremo il terzo asilo»

Solo circa un terzo dei bambini che ne ha fatto richiesta riuscirà ad accedere al nido comunale di Limbiate. Dalla graduatoria provvisoria per l’anno 2024/2025 emerge che a fronte delle 147 domande pervenute, 93 sono finite in lista d’attesa (a maggio dell’anno scorso erano 55).

Al nido restano fuori 93 bimbi

I bambini ammessi al Fantasia e al Millecolori sono dunque 54 (di cui 15 per la sala piccoli, 21 per la sala medi e 18 per la sala grandi). Il sindaco Antonio Romeo ha però annunciato che a settembre 2025 aprirà il terzo asilo nido.

Un numero elevato di esclusi che ha fatto gridare allo scandalo il Movimento 5 Stelle. «Si fa tanta propaganda sulle nascite, ci si chiede come mai vi è una tendenza sempre maggiore a non procreare e forse, una delle ragioni, è proprio questa - hanno affermato il capogruppo Mario De Giorgio e il consigliere Michele Papa - Se da un lato la Costituzione Italiana garantisce parità di diritti per tutti, non possiamo non constatare che questo, per quanto riguarda l’età infantile, non è al momento garantito».

Secondo i pentastellati occorrono nuove strutture e maggiori investimenti per i nidi comunali oltre che maggiore interesse da parte dello Stato centrale.

«Interpelleremo i nostri rappresentanti in Parlamento fino allo stesso presidente Conte, affinché si prenda di petto la questione e si cominci a ragionare sulla statalizzazione del servizio» hanno proseguito i pentastellati, evidenziando che anche quel servizio deve necessariamente iniziare a essere individuato a tutti gli effetti come «scolastico», cosicché l’articolo 34 della Costituzione che cita «la scuola è aperta a tutti» sia estendibile anche ai nidi.

Romeo: «A settembre 2025 apriremo il terzo asilo»

In risposta alla crescente richiesta di posti, il sindaco ha assunto l’impegno ad aprire a settembre 2025 il terzo asilo nido comunale nella ex scuola dell’infanzia parrocchiale di via Tito Speri, al Villaggio Giovi. Attualmente questi ambienti stanno accogliendo il nido Fantasia perché nella struttura di via Garibaldi sono in corso i lavori di riqualificazione grazie a un finanziamento di oltre un milione di euro di fondi del Pnrr . I lavori finiranno in estate e nel prossimo anno educativo coinvolgeranno l’altro nido comunale, il Millecolori, che quindi si trasferirà nel plesso parrocchiale, fino all’estate 2025.