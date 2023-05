Al TeatrOreno l'ultimo incontro del progetto contro il bullismo svolto con gli studenti

Incontro conclusivo, lunedì 22 maggio al TeatrOreno, del progetto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e Cyberbullismo che ha visto coinvolti per l'interno anno scolastico gli studenti della scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni di Vimercate.

Il progetto, dal titolo “Empathy Go Up” è stato promosso dal club Inner Wheel Merate Vimercate Brianza, ha visto i ragazzi partecipare ad un corso di lezioni e attività preparate dalla psicologa Sofia Pedroni dell’Università di Pavia.

Nel corso dell'evento conclusivo sono stati gli stessi alunni a raccontare il proprio percorso da un punto di vista teorico e socio-emotivo, con esposizione di alcuni manufatti realizzati dagli studenti stessi e con la distribuzione di un volantino da parte della classe che lo ha realizzato.

“Abbiamo avuto modo di verificare come questo percorso sia stato accolto dai ragazzi, dai genitori e dai professori. Il risultato è stato più che positivo e l'entusiasmo che gli alunni hanno saputo trasmettere ci ha confermato la validità di questo progetto” ha dichiarato Valentina Del Campo presidente dell’ Inner Wheel Club Merate – Vimercate Brianza. “Quest'anno sono state coinvolte le classi prime che verranno seguite anche nei prossimi due anni, accompagnandole così fino alla terza media, e saranno gli stessi alunni successivamente a fare da tutor ai ragazzi più piccoli che entreranno nella stessa scuola Manzoni nei prossimi anni. Questa peculiarità di seguire per tre anni i ragazzi crediamo sia un ulteriore valore aggiunto al progetto già di per sè validissimo e come club siamo particolarmente orgogliose del risultato raggiunto"

Soddisfatta anche l'assessore alla cura delle persone, Maria Teresa Foà.

"Questo percorso è l'esempio di un positivo rapporto tra associazioni che cooperano con l’Amministrazione nel perseguimento dell’interesse generale: un rapporto costruito grazie ad una strategia di ascolto, disponibilità e coprogettazione, che Inner Wheel Club di Merate – Vimercate Brianza ha stabilito con il Comune di Vimercate e con la scuola” ha commentato.

“La messa in campo di una grande competenza, sia a livello di progettazione sia di realizzazione, degli esperti del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia e del referente del cyberbullismo dell’Istituto, insieme ai docenti che hanno lavorato in classe, hanno "messo in scena" un evidente clima di consapevolezza e di operatività dei ragazzi, che con il loro linguaggio e i loro lavori hanno reso visibile la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno dei social media in quanto a bullismo e cyberbullismo. Hanno saputo lavorare insieme, in gruppo, per accrescere la cooperazione e l’attenzione da porre sulle relazioni interpersonali, tanto nella realtà fisica quanto in quella virtuale."