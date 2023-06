Alcuni dei docenti desiani salutano i loro alunni per godersi la pensione

Elio Tagliabue, Francesca Busso, Renato Mirci e Annamaria Mauri, docenti in alcune delle scuole di Desio, salutano i loro alunni e i loro colleghi per godersi la meritata pensione.

Negli anni che ho trascorso al liceo Majorana ne ho viste di tutti colori. Ho visto cambiare quattro presidi che hanno portato quattro modi di fare scuola differenti e ho sempre cercato di adattarmi e dare il meglio", ha affermato Elio Tagliabue , docente di matematica e fisica e, dal 2019, vicepreside del liceo scientifico e classico Majorana, va in pensione dopo 36 anni di servizio.

Negli anni ha sempre cercato di instaurare un ottimo rapporto con gli studenti, trasmettendo loro la sua passione per la matematica e la fisica. Durante l'ultimo giorno di scuola gli alunni gli hanno organizzato una festa a sorpresa per salutarlo.

"Sono stato molto contento anche perché credo che questo significhi che sono riuscito a trasmettere ai ragazzi qualcosa in questi anni. Proprio gli studenti sono ciò che mi mancherà di più una volta andato in pensione, perché stare a contatto con i ragazzi ti permette di illuderti di avere la loro età per sempre", ha rimarcato Tagliabue.